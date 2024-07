Lucca, nella notte di San Lorenzo torna “E lucevan le stelle” l’evento tra musica, arte e storia

Tante novità per la nuova edizione di “E lucevan le stelle…” riproposta dall’amministrazione comunale per il terzo anno consecutivo, con un programma ricco e variegato che andrà in scena la notte di San Lorenzo, sabato 10 agosto. Protagoniste ancora le Mura di Lucca e le torri civiche, aperte straordinariamente al chiaro di luna per ammirare le luci della città dall’alto.

Evocata dal nome della manifestazione, che richiama la celebre aria dell’opera Tosca di Giacomo Puccini, sarà ancora la musica la grande protagonista dell’evento: lungo gli oltre 4 chilometri della passeggiata, si alterneranno infatti concerti lirici sui baluardi, mostre, iniziative speciali, casermette aperte con figuranti in costume. Ma molte sono le novità di contenuto e logistiche della serata.

L’evento inizierà alle 21.30, quando le Mura di Lucca diverranno uno straordinario ed eccezionale palcoscenico, dove si alterneranno piccoli concerti, prevalentemente di musica classica, ma anche balli ed esibizioni corali.

I baluardi interessati dall’intrattenimento musicale saranno quelli che vanno dal San Paolino al San Salvatore, dove saranno allestite postazioni per i musicisti e collocate sedie a disposizione del pubblico. Parallelamente, dall’altra parte delle Mura urbane saranno aperti in orario serale i sotterranei di Santa Croce e San Martino.

Ecco le iniziative che si avvicenderanno lungo la cerchia muraria:

Caffè delle Mura

L’associazione Tango Querido presenterà Milonga, con prove di ballo per principianti, intermedi e avanzati sul piazzale di fronte all’Antico Caffè delle Mura

Baluardo San Paolino

Circolo della Musica Amici della Musica Alfredo Catalani – Filarmonica “Alfredo Catalani” di Porcari, diretta dal M.o Gloria Cervelli – brani dalle opere di Puccini, Verdi, Mascagni

Circolo Lucca Jazz – Quartetto Jazz – Alice Ricciardi (voce) Stefano Gregori (chitarra) Simone Pesi (contrabbasso) Simone Granaiola (batteria) – jazz standards

Baluardo Santa Croce

Visite del percorso espositivo e mostra multimediale RiConoscere le Mura nel sotterraneo

Baluardo San Martino

Visite guidate nel sotterraneo

Baluardo del Salvatore

Lym Academy – Musica varia contemporanea

Baluardo della Libertà

Associazione Musicale Lucchese e allievi del Conservatorio Boccherini – Arianna Presepi (pianoforte), Lwaxana Borghetti, Angelica D’Agliano, Celeste Nardi (soprani) – Musiche di Puccini, dalle principali opere e altre

Virtuoso & Belcanto – Rachele Nucci (violoncello), Bach e altri autori classici

Baluardo San Regolo

Flam – Suonando sotto le stelle – Duo Timbralia: Michela Aliberti (organetto diatonico), Michele Orsi (ocarine e ciaramella) – musica e danze popolari dell’Italia centrale

Sagra Musicale lucchese – Alessandro Dominguez (chitarra), Aurora Martini (soprano) – opere di Louis Spohr, Benjamin Britten, Manuel de Falla, Joaquin Rodrigo, Giacomo Puccini, Händel, etc.

Baluardo San Colombano

Laboratorio Brunier – Petr Yanchuk (pianoforte), Riccardo Santabarbara (violino), Roberta Ceccotti, (soprano), Miranda Jan (soprano), Loredana Bruno, Andrea Benedetti, Virgilio Lazzari (attori) – Quadretto musicale stile Bella Epoque e primi Novecento, in costume d’epoca, con musica da operetta, arie da salotto, arie d’opera e canzoni popolari. Musiche di Puccini e altri

Animando – Stefano Teani (Pianoforte), Agnese Manfredini (Flauto) – Verranno eseguite composizioni di: Borne, Mozart, Puccini, Teani, Schulhoff, Frank, Prokofiev.

La Torre Guinigi e la Torre delle Ore saranno visitabili per l’occasione in orario serale, a partire dalle 21:30, con biglietto a prezzo speciale di 3 euro. La visita potrà essere effettuata acquistando il biglietto direttamente alla biglietteria, oppure prenotandosi attraverso la piattaforma online Summae.

Sarà aperto anche l’info point Mura di Lucca al Castello di Porta San Donato, dove si potrà acquistare il merchandising ufficiale del monumento. Resteranno infine aperte, attraverso la collaborazione con i gruppi di rievocazione storica, le casermette delle Mura urbane, compresa la sede del Museo della Zecca e dell’Ass. Lucchesi nel Mondo, dove sarà allestita la mostra “Il ritorno dei Puccini a Celle” e dove sarà proiettato il documentario “Puccini: luoghi e suggestioni”. Il film scritto e diretto dalla nota regista d’opera Vivien Hewitt è filmato e montato dal documentarista Roberto Giovannini, molto conosciuto per i suoi filmati RAI, risale al 1995 e fu un’iniziativa di PromoLucca Editrice.

“Abbiamo registrato anche quest’anno una grande adesione da parte di diverse realtà culturali e storiche della città – dichiarano gli assessori alla cultura Mia Pisano e al turismo Remo Santini – e questo è il principale indizio del successo di un appuntamento che offrirà ancora una volta ai lucchesi, e ai tanti turisti presenti in questo periodo a Lucca, la possibilità di immergersi in un percorso di cultura e tradizioni legate alla nostra splendida città, in una delle notti più attese dell’anno, quella di San Lorenzo, quella delle stelle. La musica sarà protagonista per oltre metà del percorso, mentre nell’altra parte della cerchia muraria prenderanno vita nelle casermette le rievocazioni storiche, culturali e tradizionali delle molte associazioni che hanno collaborato con l’amministrazione per la realizzazione di questo evento. ‘E lucevan le stelle…’ è una manifestazione che accontenta tutti, coniugando arte e tradizioni, senza recare disturbo alla vivibilità della città per i residenti, vista la formula musicale che non prevede amplificazione. Una notte magica e sognante, da vivere ancora una volta immersi nella musica e nella bellezza della nostra città”.