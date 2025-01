Lucca Magico Natale, assessore Granucci: “Successo che ha reso unica la città durante le festività”

Con la conclusione di Lucca Magico Natale, l’assessore al Commercio Paola Granucci esprime grande soddisfazione per il successo ottenuto:

“Siamo giunti al termine di un’edizione straordinaria di Lucca Magico Natale, che ha registrato un’eccezionale partecipazione da parte di residenti e turisti. Le strade della città si sono riempite di persone desiderose di vivere l’atmosfera del Natale, caratterizzata quest’anno da due grandi novità: il mercatino di Natale in piazza Napoleone, mai realizzato prima, e la spettacolare pista di pattinaggio allestita per la prima volta presso il Caffè delle Mura”.

“Le luci, le proiezioni artistiche, i mercatini e le tante attività proposte hanno creato un clima unico. La città ha saputo accogliere e incantare migliaia di persone, confermandosi una destinazione ideale per vivere il periodo natalizio in armonia e bellezza”.

L’assessore Granucci ha sottolineato il grande impatto positivo dell’iniziativa sul commercio locale: “Il successo della manifestazione, con la collaborazione e la sinergia con le associazioni di categoria, ha portato benefici concreti a tutto il commercio locale. Gli operatori del settore hanno infatti registrato un aumento delle vendite durante il periodo natalizio, grazie all’afflusso di visitatori attratti dagli eventi e dalle iniziative organizzate in città. Questo ha contribuito a rafforzare l’economia locale e a sostenere i piccoli commercianti, che rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità”.

L’assessore ha poi rivolto un ringraziamento speciale ai commercianti e alle realtà cittadine coinvolte: “Con entusiasmo e professionalità hanno contribuito a rendere speciale l’esperienza per chiunque abbia visitato il nostro centro storico. I negozi aperti, le vetrine addobbate e l’attenzione all’accoglienza hanno fatto la differenza, dimostrando il grande valore della nostra comunità imprenditoriale”.

“Eventi come questo non solo arricchiscono la nostra città dal punto di vista culturale e sociale, ma rappresentano anche un’importante occasione di rilancio economico. È stato emozionante vedere le strade del centro storico animate da famiglie, turisti e cittadini che hanno scelto Lucca per il loro Natale”.

Conclude l’assessore Granucci: “Grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti, Lucca Magico Natale ha dimostrato ancora una volta la capacità della nostra città di unirsi e di offrire il meglio di sé. Il nostro obiettivo sarà continuare su questa strada, valorizzando il nostro territorio e rendendo ogni evento un’opportunità per crescere insieme. Continueremo a credere nelle idee e, soprattutto, nel fare, sempre!”.