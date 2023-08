Lucca, in arrivo l’evento Virtual Reality Experience nell’opera di Claude Monet

I capolavori del padre dell’Impressionismo francese prendono vita con un viaggio a 360° nell’arte di Claude Monet. Un percorso tra il reale, le meravigliose Mura di Lucca, e il virtuale, le opere più famose di Claude Monet.

Inside Monet è una nuova Virtual Reality Experience di taglio culturale, rivolta a un pubblico trasversale, che unisce l’arte allo studio della natura, della luce, riaccendendo l’atmosfera di quei fermenti culturali che hanno contrassegnato il vitale mondo artistico parigino di metà Ottocento. L’evento sbarca a Lucca ed il calendario è stato presentato questa mattina (giovedì 17 agosto) all’info point Mura di Lucca del Castello di Porta San Donato dall’assessore al turismo Remo Santini, gli uffici comunali competenti e i rappresentanti di Way Experience, la media company leader in Italia dei progetti di Virtual Reality nel settore del turismo culturale, che coordina il progetto.

Un nuovo viaggio nel tempo e nello spazio per raccontare e fare vivere in prima persona al visitatore/spettatore il concetto di en plein air, ovvero il metodo pittorico del dipingere all’aperto per cogliere le sottili sfumature generate dalla luce su ogni particolare.

Un evento unico nel suo genere in cui la città di Lucca si fonderà di fatto con le pennellate dell’artista. Indossando il visore di Realtà Virtuale, sarà infatti il pittore in persona a narrare la sua vita e le sue opere più famose: l’alba al porto di Le Havre nel quadro “Impressione, Levar del Sole”, l’aria estiva sulla pelle davanti a una distesa di papaveri scarlatti de “I papaveri”.

Il primo tour si è tenuto in anteprima gratuita il 10 agosto in occasione di “…e lucevan le stelle” ed ha suscitato forti emozioni in tutti i cittadini che hanno provato le meraviglie di questo viaggio artistico e virtuale.

L’itinerario previsto parte dall’info point Mura di Lucca del Castello di Porta San Donato e si svolge interamente sulle Mura, dove si alterneranno i brani narrati da un’attrice ed esperienza VR.

Il calendario completo:

​Agosto

Venerdì 25 – ore 17.00

sabato 26 – ore 10.30 e17.00

domenica 27 – ore 10.30 e17.00

​Settembre

Venerdì 1 – ore 17.00

sabato 2 – ore 10.30 e 17.00

domenica 3 – ore 10.30 e 17.00

sabato 9 – ore 10.30 e17.00

domenica 10 – ore 10.30 e 17.00

giovedì 14 – ore 10.30 e 17.00

venerdì 15 – ore17.00

sabato 16 – ore 10.30 e 17.00

sabato 23 – ore 10.30 e 17.00

domenica 24 – ore 10.30 e 17.00

venerdì 29 – ore 17.00

sabato 30 – ore 10.30 e 17.00

Biglietto: € 15 adulti, € 10 riduzione (minori di 18 e maggiori di 65 anni).