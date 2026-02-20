Lucca Gustosa, il calendario della manifestazione dedicata alle eccellenze del territorio

E’ stata presentata questa mattina (giovedì 19 febbraio) la quarta edizione di Lucca Gustosa, la grande manifestazione dedicata all’enogastronomia, alla cultura del cibo e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, in programma venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 nel cuore del centro storico.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, la rassegna ideata dal Comune cresce e si rinnova, confermando il forte legame tra tradizione, gusto, cultura e convivialità tipico della città e proponendo un calendario ancora più ampio e articolato, capace di unire divulgazione, intrattenimento, mercati, laboratori, cene tematiche e ospiti di rilievo nazionale.

La direzione artistica vede nuovamente al centro dell’evento Peppone Calabrese, volto noto di RaiUno e apprezzato critico enogastronomico, che con la sua competenza e il suo entusiasmo accompagnerà la città in un viaggio attraverso sapori autentici e racconti di territorio.

Lucca Gustosa si conferma così non solo come una festa dei prodotti tipici e delle eccellenze, ma come un vero e proprio laboratorio di idee, un’esperienza culturale che unisce gusto, conoscenza e scoperta.

La manifestazione sarà inaugurata venerdì 6 marzo alle ore 17.30 presso la sala del Capitolo del Real Collegio con i saluti istituzionali, seguiti dallo storytelling “Quando il cibo racconta un territorio” curato dallo stesso Peppone Calabrese e dalla presentazione del progetto “Premio Lucca Gustosa 2027”. A seguire lo spettacolo teatrale “A tavola – Un viaggio ironico e poetico intorno alla tavola, tra piatti, tovaglie e ospiti in arrivo”, a cura di EAT – Enogastronomia a Teatro, mentre la serata proseguirà all’Ostello di San Frediano con “I feel food”, degustazione gastronomica con dj set di Luca Maffei.

La manifestazione propone un calendario trasversale e ricchissimo di appuntamenti culturali e formativi. Al Real Collegio si alterneranno colazioni e brunch tematici “Buona la prima” a cura della celebre rivista tematica Cook_inc e Ciao Comunicazione, con la partecipazione di Cristina Crippa e la presentazione del numero “Donne by Donne”; incontri come “Visual Food – fumetto, intelligenza artificiale e immaginazione” con Silvio e Giulio Giordano; il convegno “Cibo, media e racconti dei territori” con esponenti di primo piano del mondo Rai e del giornalismo nazionale; le Cooking Experience con chef Matthew Cook; le iniziative con Marino Niola; la masterclass di Davide Rampello; fino al momento conclusivo “…e spezzò il pane – il Cenacolo Vinciano tra parole e musica” con Federico Quaranta.

Grande attenzione sarà dedicata anche alle famiglie, con i laboratori “Tutti giù per terra” per bambini guidati dagli agri-influencer e volti noti dei social media Andrea Micale e Michele Monopoli, in programma sia sabato che domenica.

Il cuore popolare della manifestazione sarà invece rappresentato dai mercati nelle piazze del centro storico. Sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle 10.00 alle 19.00, Piazza Napoleone ospiterà i mercati di Confartigianato e Coldiretti; Piazza San Frediano il Festival delle tradizioni italiane; Piazza Anfiteatro “Lucca in Vino”; Piazza San Martino “Il Gusto dell’Italia in piazza”. Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio spazio invece alle degustazioni dei prodotti De.Co, alle sagre paesane di Aquilea, Sant’Angelo, Santa Maria del Giudice e Antraccoli e all’Associazione Castanicoltori Accademia degli Infarinati.

Tra i momenti centrali del fine settimana si inserisce Lucca Olive Oil You, che entra ufficialmente nel calendario di Lucca Gustosa dopo il grande successo dello scorso anno che ha consacrato la città come capitale dell’Extravergine. La rassegna, promossa insieme all’Associazione Maestro d’Olio ed al suo ideatore Fausto Borella, si svolgerà sabato 7 e domenica 8 marzo al Real Collegio con la mostra mercato dell’olio extravergine artigianale: oltre trenta produttori provenienti da tutta Italia, più di sessanta etichette in degustazione e dieci Artigiani del Gusto impegnati in abbinamenti e creazioni dedicate.

Nel programma di Lucca Olive Oil You rientrano le masterclass guidate da Fausto Borella, gli approfondimenti scientifici con esperti nutrizionisti sui benefici dell’extravergine nella dieta contemporanea, i laboratori per bambini dedicati alla conoscenza dell’olivo e del patrimonio olivicolo italiano e gli show cooking con grandi ospiti come Hiroko Shoda “chef Hiro” e Valentina Alunno, entrambi protagonisti di dimostrazioni con degustazione. Sempre nell’ambito del progetto trovano spazio la Carta dell’Olio, che coinvolge i ristoranti della Lucchesia nella valorizzazione degli extravergini artigianali, e il percorso educativo “Un olivo in ogni scuola”, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Sempre domenica 8 marzo alle ore 15 una verticale sul Sangiovese di Toscana, per scoprirne tutte le peculiarità.

Non mancheranno come da tradizione anche i momenti conviviali serali: sabato “A cena con le Fornelle”, a sostegno dell’associazione centro antiviolenza La Luna, e domenica la cena con le 7 osterie lucchesi Slow Food all’IMT Alti Studi Lucca – Complesso di San Francesco, a chiudere simbolicamente un fine settimana dedicato al gusto e alla condivisione.

“Lucca Gustosa è un evento che unisce in modo concreto commercio, turismo e valorizzazione delle nostre eccellenze – dichiarano l’assessore al commercio e attività produttive Paola Granucci e l’assessore al turismo Remo Santini – Per tre giorni il centro storico diventa una grande vetrina diffusa del gusto, capace di mettere in rete produttori, attività locali, ristoratori e operatori del territorio. Questa edizione cresce per qualità e varietà dell’offerta: mercati, incontri culturali, ospiti di rilievo nazionale e momenti conviviali che rafforzano l’identità di Lucca come città dell’accoglienza e delle eccellenze. Lucca Gustosa non è solo una manifestazione enogastronomica, ma un progetto strategico di promozione e sviluppo per l’intero territorio”.

La partecipazione alle iniziative è, per molte attività, gratuita o a ingresso libero; per altri eventi è prevista la prenotazione con dettagli e contatti specifici. Il calendario completo e le modalità di prenotazione per le singole iniziative sono disponibili sul sito www.turismo.lucca.it.

Con Lucca Gustosa 2026, il Comune di Lucca ribadisce la propria vocazione a promuovere il patrimonio enogastronomico locale attraverso un programma ampio, inclusivo e di qualità, capace di mettere in dialogo tradizione e innovazione, territorio e respiro nazionale, coinvolgendo cittadini, produttori, operatori e visitatori in un’unica grande esperienza di comunità.