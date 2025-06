Lucca, EuroMeetup Local Guides Google Maps: successo tra turismo internazionale e digitalizzazione

Si è concluso con grande successo l’EuroMeetup delle Local Guides di Google Maps, ospitato per la prima volta in Italia a Lucca dopo le tappe degli anni precedenti di Cracovia, Gand, Monaco di Baviera e Manchester.

Un fine settimana intenso, all’insegna della scoperta del territorio, della condivisione e della passione per il viaggio e l’informazione accessibile, che ha visto una cinquantina di Local Guides provenienti da 10 Paesi diversi – tra cui Stati Uniti, Malesia, Indonesia, Grecia, Ucraina e Regno Unito – riunirsi in città per esplorarne tesori artistici, culturali e paesaggistici, contribuendo al contempo all’aggiornamento delle informazioni presenti su Google Maps, uno degli strumenti digitali più utilizzati al mondo.

L’iniziativa, promossa da Luigi Zurolo, Local Guide e Connector Moderator della community internazionale, con il supporto del Comune di Lucca, ha coinvolto numerosi enti e realtà locali tra cui l’Ufficio Turismo, i Musei Nazionali, la Fondazione Puccini, Puccini Experience, Lucca Historiae Fest, l’Orto Botanico e il Comitato Scientifico delle Mura.

Il programma ha proposto momenti esperienziali tra arte, natura e storia: dalle torri civiche ai percorsi naturalistici del parco fluviale e della ciclopedonale Puccini, fino alla partecipazione alla rievocazione storica di Lucca Historiae Fest. Punto culminante del weekend è stato il panel in diretta streaming con la partecipazione di Julie Abbas, responsabile globale del programma Local Guides di Google, giunta da New York per l’occasione.

“Lucca ha saputo interpretare al meglio lo spirito del progetto: una città che accoglie, racconta, e si racconta, attraverso il filtro della tecnologia e dell’esperienza diretta – ha dichiarato l’assessore al turismo Remo Santini – L’EuroMeetup è stato un modo innovativo per promuovere la nostra città nel mondo, attraverso contenuti autentici e generati da chi davvero vive i luoghi. È una nuova forma di promozione turistica che unisce esperienza, competenza e passione, e che siamo fieri di aver ospitato”.

L’evento ha confermato Lucca come meta di riferimento nel turismo culturale e digitale, offrendo una vetrina internazionale alla città attraverso le mappe, le recensioni e le immagini condivise da partecipanti altamente attivi nella piattaforma, capaci di influenzare milioni di utenti in tutto il mondo.