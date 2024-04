Lucca, al Polo Fiere torna Tattoo Expo dal 12 al 14 aprile

Sta per aprire i battenti al Polo Fiere di Lucca la kermesse dedicata all’arte del tatuaggio. Lucca Tattoo Expo, questo il titolo della manifestazione, torna in città per la undicesima edizione portando con sé artisti provenienti da tutta Italia. Sono infatti oltre 200 i tatuatori che giungeranno all’evento da numerose città italiane, ma anche dell’Europa.

La manifestazione, come aogni anno, porterà un indotto economico positivo sulle strutture ricettive di Lucca e della Piana: alla manifestazione sono infatti previsti circa 500 addetti ai lavori (tatuatori, assistenti e aziende del merchandising) che si sistemeranno nelle strutture di accoglienza locali.

I dettagli del programma sono stati presentati questa mattina (10 aprile) durante una conferenza stampa che si è svolta nella sala degli Specchi di palazzo Orsetti, alla quale hanno preso parte l’assessore alla cultura Mia Pisano, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi e Maria Novella Dogliotti, responsabile del Polo Fiere, insieme agli organizzatori della manifestazione, Davide Carpeggiani e Francesco Cerasomma di Promolucca Eventi.

Per questa undicesima edizione è stato coinvolto il Liceo Artistico Passaglia di Lucca con il vincitore, Neon Pierotti, del concorso indetto per il nuovo Logo utilizzato in tutta la campagna pubblicitaria di Lucca Tattoo Expo. L’allievo sarà presente con uno stand composto dai suoi disegni e opere. Promolucca Eventi ritiene infatti indispensabile il rapporto istituzionale con le realtà scolastiche di Lucca e conta di allargare questo tipo si interventi anche nelle prossime edizioni.

La tre giorni aprirà le porte venerdì 12 aprile alle ore 14.00 e andrà avanti fino alla domenica sera del 14 aprile. Alla convention saranno presenti oltre 200 artisti tatuatori e numerosi assistenti e 30 aziende di merchandising, oltre ad un’area allestita di Street Food curata da Vizi & Virtù, con birrerie artigianali e specialità locali.

I visitatori, oltre a trovare artisti per ogni stile di tatuaggio, potranno anche partecipare a una lunga serie di spettacoli collaterali. Infatti, come da tradizione della convention, sono stati organizzati numerose esibizioni. In prima battuta l’atteso contest degli artisti tatuatori che presenteranno di fronte a una giuria di Guest Star i loro lavori svolti durante la tre giorni. Ai vincitori dei vari stili verranno assegnate targhe (ai primi tre classificati). Non mancheranno poi gli spettacoli di intrattenimento di Burlesque ed esibizioni di palestre con varie discipline.

Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.luccatattooexpo.it. Il costo dei biglietti è di 15 euro singolo giornaliero, ma chi acquista il ticket venerdì 12, potrà entrare gratuitamente anche sabato 13 Aprile. I biglietti sono acquistabili solo alle casse del Polo Fiere. L’iniziativa è patrocinata da Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna.

EVENTI IN PROGRAMMA

Venerdì 12 Aprile ore 14:00 Apertura al pubblico

ore 15,00 inaugurazione della XIa Edizione alla presenza delle Autorità e degli Enti Patrocinatori.

Ore 16,00 – 20,00 – DJ Set By K Bros DJ

Ore 21,00 Tattoo Contest –

ORE 23:00 CHIUSURA MANIFESTAZIONE

Sabato 13 Aprile

Ore 10:00 apertura al pubblico

Ore 15:00 – DJ Set By K Bros DJ

Ore 16:00 – Armwrestling By Tyrsenoi

Ore 16:30 – Balli Latini By Paso Latino

Ore 17:00 – 18:00 Burlesque By Sylene Le Fai

Ore 17:30 Samurai Karate By Samurai Karate Aikido – Kick – Boxing M.M.A – Tai Chi-Chua-

Ore 18:30 Twerk – Hells Reggaeton Strongnation – Zumba Balli di Gruppo By Fit Expres Lucca

Ore 21:00 Tattoo Contest

Ore 23:00 CHIUSURA MANIFESTAZIONE

Domenica 14 Aprile ore 10.00 Apertura al pubblico

Ore 16: 00 – Armwrestling By Tyrsenoi

Ore 16:30 – Balli Latini By Paso Latino

Ore 17:00 – 18:00 – Burlesque By Dahlya Naif

Ore 18:30 – Twerk – Hells Reggaeton Strongnation – Zumba Balli di Gruppo By Fit Expres Lucca

Ore 21:00 – Tattoo Contest

ORE 22.00 CHIUSURA MANIFESTAZIONE