LUCCA – Al Camelieto l’omaggio musicale per il maestro Ennio Morricone

Dopo l’emozionante performance dei fratelli Giulia e Piero Perelli (attrice e batterista), che hanno tenuto a battesimo il cartellone del “Teatro canzone al Camelieto” con lo spettacolo “Vivere qui”, a Pieve e Sant’Andrea di Compito si torna a far musica con uno spettacolo dedicato al maestro Ennio Morricone, con un inedito omaggio inedito a due anni esatti dalla sua morte. Venerdì 15 luglio, nell’ambito della rassegna “Al Centro della scena” promossa dal Centro Culturale Compitese in collaborazione con il Comune di Capannori, sul palco dell’Auditorium del Camellietum Compitese andrà in scena lo spettacolo “Nuove Consonanze, viaggio ai confini di Morricone”. Sul palco Don Antonio (chitarra) e The Graces (composti da Luca Giovacchini alla chitarra e Piero Perelli alla batteria). “Il nostro sentiero, in mezzo a tutti i Morricone possibili. Una linea in un repertorio sconfinato, in mezzo a un immaginario così vasto e potente da rischiare di perdersi ogni volta” raccontano gli artisti. “Il Morricone a cui siamo tornati è il Morricone degli spazi e delle geografie immaginarie. Non necessariamente quelle americane, non solo quelle del West. Abbiamo scelto di recuperare il Morricone più in debito (e in credito al tempo stesso) con la musica popolare. Un’idea di Morricone che – per la nostra storia e la nostra maniera di affrontare i suoni – abbiamo tentato di fare uscire dalla partitura colta e scendere dal podio dell’orchestra e restituire alla musica orale, riletta e rivissuta ogni volta da principio” prosegue il trio. “Un angolo di ingresso diverso, che prescinde dalla forza orchestrale degli arrangiamenti originali ma infine conferma lo straordinario potere evocativo di quei temi, inconfondibili anche quando svestiti dall’abito sinfonico, profondamente suggestivi e visionari, anche senza un film alle spalle”. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30, con biglietto d’ingresso a prezzo unico (4 euro, ingresso gratuito fino ai 13 anni). I prossimi appuntamenti saranno sempre di venerdì: con il cantautorato di Igor Santini (22 luglio) e con il duo Luca Giovacchini e Igor Vazzaz (“Saltare Fossati”, 29 luglio). Maggiori informazioni sulle pagine facebook e instagram del Centro (cc.compitese).