Lucca, 200 biglietti del pattinaggio su ghiaccio offerti per i bambini svantaggiati

Ice Park Lucca – la pista di pattinaggio su ghiaccio di Lucca Magico Natale sul baluardo Santa Maria nel segno della solidarietà e dell’inclusività per i bambini fragili e svantaggiati. Questa mattina i gestori dell’attrazione invernale allestita davanti al Caffé delle Mura, Lesly Peluffo e Luana Truzzi, attraverso il Comune di Lucca, hanno donato 200 biglietti destinati a bambini svantaggiati, fragili o disabili perché possano accedere liberamente alla pista natalizia che offre anche una slitta per chi non può o non se la sente di pattinare.

Ad accoglierli a Palazzo Orsetti gli assessori Paola Granucci e Giovanni Minniti, il capo di gabinetto del sindaco Beniamino Placido, il dirigente e la responsabile del settore sociale Lino Paoli e Chiara Simi e alcune assistenti sociali del Comune.

I biglietti saranno distribuiti ai minori seguiti direttamente o indirettamente dal Comune di Lucca: quelli ospitati in strutture dedicate, quelli in affido nelle famiglie e quelli seguiti tramite sostegno educativo. A ritirare i biglietti una rappresentanza degli enti e delle strutture del territorio: Claudio Puccinelli presidente del Gruppo volontari accoglienza immigrati, Riccardo Bonetti della Comunità educativa Il Palazzo – Cooperaiva sociale L’Impronta, Simona Bertini della Casa di Marta, Simone Toschi del Villaggio del Fanciullo.