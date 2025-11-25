Livorno, World AIDS Day 2025: giornata di prevenzione e test gratuiti per l’HIV

In occasione del World AIDS Day, che si celebra ogni anno il 1° dicembre, le associazioni del Coordinamento LGBTQIA+ “Livorno Rainbow” e del Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo, con il finanziamento della Regione Toscana tramite i fondi della Rete Ready e il patrocinio del Comune di Livorno, organizzano una giornata dedicata alla prevenzione dell’HIV e alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della salute sessuale.

L’iniziativa, in programma domenica 30 novembre in piazza Grande, prevede la possibilità di effettuare test HIV gratuiti e anonimi, disponibili per tutta la cittadinanza dalle ore 11 alle ore 18. Le persone presenti forniranno inoltre informazioni aggiornate sui temi della prevenzione, del benessere e della salute sessuale e della lotta allo stigma con stand informativi e attività interattive.

La giornata coinvolge associazioni e realtà da anni attive sul territorio su questi temi quali Arcigay Livorno, Agedo Livorno, Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno e Cives con il supporto dei professionisti sanitari e delle persone volontarie impegnati nelle attività di sensibilizzazione e informazione alla salute.