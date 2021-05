LIVORNO – Tenta di scappare in bicicletta, spacciatore arrestato dalla Polizia Ferroviaria nei pressi della stazione

Nella tarda serata di giovedì, personale della Sezione Polfer di Livorno ha arrestato un cittadino tunisino di 31enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, nei giorni scorsi, avevano avuto notizia di un non meglio specificato spacciatore nordafricano, che, spostandosi in treno da Pisa, giungeva a Livorno per rifornire i locali tossicodipendenti.

Verso le ore 22, gli agenti della Polfer hanno notato nella piazza antistante la stazione ferroviaria un consistente numero di assuntori di stupefacenti e contestualmente hanno visto un giovane tunisino uscire dallo scalo ferroviario con al seguito una bicicletta.

Il magrebino, passando di fronte al gruppo, ha fatto loro segno di attendere poi è salito sulla bici e si è allontanato.

I poliziotti avendo notato il movimento, si sono posizionati in modo da precludere ogni via di fuga al giovane che, vistosi scoperto, ha cerato di liberarsi di due involucri in cellophane gettandoli in un’aiuola tentando poi la fuga in sella alla bicicletta.

Dopo un breve inseguimento lo straniero, abbandonato il velocipide, ha proseguito la fuga a piedi ma è stato bloccato dalla Polizia che ha anche recuperato gli involucri poco prima gettati dal tunisino.

Oltre ai due involucri, che contenevano circa 5 grammi di cocaina e altrettanti di eroina, sono stati rinvenuti addosso al giovane anche numerosi pezzi di cellophane comunemente utilizzati per confezionare dosi di droga.

Il giovane è stato sottoposto nel tardo pomeriggio di ieri 28 maggio a rito per direttissima, dove è stato convalidato l’arresto.