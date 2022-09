LIVORNO – Strabilianti, ultima giornata dell’iniziativa di sport paralimpico

E’ stato inaugurato ieri “Strabilianti”, l’evento di sport paralimpico che si tiene agli Hangar (ex deposito Atl) con il patrocinio del Comune di Livorno, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, della Questura di Livorno e con la collaborazione della Fondazione Caponi. Gli eventi proseguono oggi, per concludersi domani nel tardo pomeriggio.

Qui di seguito gli appuntamenti della giornata conclusiva di sabato 17 settembre:

CAMPO MAGNOZZI presso PLS SORGENTI

Semifinali e Finali Torneo Strabilianti:

Ore 12: Rappresentativa dei calciatori delle 8 squadre partecipanti vs Rappresentativa di amici e ospiti

Premiazioni Torneo di Calcio Strabilianti

HANGAR CREATIVI

ORE 9.00 – 13.00 SHARING TO FEED – la condivisione e l’integrazione per imparare.

Ospiti: studenti Scuole della Provincia di Livorno e cittadinanza, società sportive e associazioni.

Relatori e Ospiti:

-Sara Guarducci (Università di Firenze Scienze Motorie): “Lesione midollare e attività fisica adattata. Ricerca scientifica e prospettive future”

-Rossana Pasquini (Scherma paralimpica)

-Augusto Bizzi (Fotografo CIP e Nazionale Scherma)

-Decathlon

-Marco Fichera (Scherma Olimpica)

-Daniele Cassioli (contributo video)

-Matteo Panariello (para archery)

ORE 15:00 – 19:00 LA PERSONA OLTRE L’ATLETA: vivere, allenare, motivare e crescere nel movimento sportivo come individui.

Racconto del Torneo di Calcio Strabilianti – interviste e video

ORE 16:45 Andrea Raspanti e Valerio Vergili

Associazioni “In Cammino con Noi”: Volare Senz’Ali Livorno, Autismo Livorno, Associazione Persone Down Sezione di Livorno e Famiglie di Livorno: testimonianze inclusive; come lo sport aiuta a far crescere e affrontare le difficoltà del quotidiano.

Proposte e obiettivi per il 2023: saluti e chiusura della manifestazione.

L’accesso agli Hangar è aperto a tutti