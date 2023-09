Livorno Music Festival, in concerto Giovanni Sollima e il suo violoncello tra musica classica e crossover

A Livorno Music Festival fino al 7 settembre ancora in scena la grande musica con artisti internazionali e giovani talenti.

Il 5 settembre recital di un autentico divo della classica, però proteso verso il crossover. Infatti, Giovanni Sollima, con il suo violoncello, è capace di volare da Beethoven ai Sigur Ros con disinvoltura rockettara, pur senza sbavature di stile. D’altronde, da visionario qual è, maneggia con la stessa naturalezza strumenti di ghiaccio, elettrificati, orientali, antichi, e può trovarsi a suonare in mezzo al Sahara, sott’acqua o assieme al suo gruppo di “100 Cellos” che si accorpano d’improvviso come in un flash mob per poi disperdersi fino all’incontro successivo.

Martedì 5 settembre ore 21

Fortezza Vecchia

SOLLIMA@2050

Ludwig van Beethoven Sonata n.2 in sol minore op.5 n.2 per violoncello e pianoforte

Giovanni Sollima Tema III da Il Bell’Antonio per violoncello e pianoforte

Eliodoro Sollima Aria per violoncello e pianoforte

Deftones Passenger per violoncello e pianoforte

Giovanni Sollima Sonata 2050 per violoncello e pianoforte

S.O.A.D (System Of A Down) Chop Suey (2001) per violoncello e pianoforte

Sigur Ros Ara Batur per violoncello e pianoforte

Giovanni Sollima, violoncello

Carlotta Maestrini, pianoforte

INFO E BIGLIETTI

€ 10,00: posto unico non assegnato.

Ingresso gratuito: under 12

Con l’acquisto del biglietto del concerto possibilità di apericena a € 10,00 dalle ore 19:30 al Bar Fortezza Vecchia.

I biglietti si possono acquistare in Fortezza Vecchia (Piazzale dei Marmi, 57126 Livorno) il giorno stesso dell’evento a partire dalle ore 19:30.

La prenotazione per i concerti è consigliata e si può effettuare tutti i giorni dalle ore 9 alle 17 via e-mail a promozionelivornomusicfestival@gmail.com oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero +39 327 9344731 scrivendo nome, cognome, recapito telefonico o e-mail e numero dei partecipanti. In caso di rinuncia, si raccomanda di comunicarlo in utile anticipo.

Per il programma completo dei concerti del Livorno Music Festival (17 agosto – 7 settembre 2023), tutte le informazioni ed eventuali aggiornamenti, vi invitiamo a visitare il sito WWW.LIVORNOMUSICFESTIVAL.COM