LIVORNO – Gli ultimi appuntamenti con il Mercato Contadino dell’Orto in Condotta

Proseguono, nelle scuole d’infanzia e primarie della città, i “mercati” organizzati dai bambini-contadini a conclusione del progetto Orto in Condotta, una iniziativa della condotta Slow Food sostenuta dal CRED del Comune di Livorno in collaborazione con le direzioni scolastiche cittadine.

Sono più di cento le classi coinvolte. Durante l’anno scolastico i bambini si sono cimentati con le attività agricole zappando, seminando, trapiantando e curando con passione l’orto scolastico, e producendo il compost per fertilizzare il terreno. Adesso nei cortili e nei giardini delle scuole vengono allestite bellissime bancarelle dove vendere ai familiari insalate ed ortaggi di tutti i tipi. Ogni scuola personalizza l’evento affiancando al mercato varie iniziative: c’è chi organizza picnic in serra, chi la presentazione del parco ai familiari in lingua inglese, chi porta a termine per l’occasione la raccolta delle patate, e tanto altro.

Il sindaco Luca Salvetti parteciperà domani, martedì 7 giugno, alle ore 11, alla raccolta degli ortaggi in programma alla scuola Dal Borro, in via Montebello 80. Il mercato della Dal Borro, aperto ai familiari, si terrà invece nel pomeriggio, dalle ore 15.30.

La vicesindaca Libera Camici sarà presente mercoledì 8 giugno, dalle ore 16, al mercato della scuola Campana, in via Stenone 18.

Questo il calendario degli altri eventi ancora in programma nei prossimi giorni: scuole Mazzini (sede) raccolto di fine anno l’8 giugno; infanzia Benetti festa dell’orto il 9 giugno ore 15; infanzia Girasoli mercato il 9 e 16 giugno