LIVORNO – Cortomuso Festival: sold out e nuovi biglietti per Manu Chao, tamponi rapidi all’ingresso Per tutti i giorni dell’evento in programma dal 20 al 29 agosto all’Ippodromo Caprilli di Livorno sarà attiva dalle ore 19 alle ore 21 una postazione della Misericordia

Sono già esauriti i mille biglietti disponibili per assistere al concerto di Manu Chao, che domenica 29 agosto chiuderà in bellezza la prima edizione di CORTOMUSO FESTIVAL, neonata iniziativa di musica live indie pop organizzata da Fondazione L.E.M. – Livorno Euro Mediterranea per il Comune di Livorno, con la produzione di The Cage e la collaborazione Musiche Metropolitane. Il celebre artista franco-spagnolo si esibirà sul palco dell’Ippodromo Caprilli di Livorno alle 21.30, accompagnato da Lucky Salvadori alla chitarra e Mauro Mancebo alle percussioni. Dopo i sold out di Genova, Sarzana e Torino, anche Livorno registra il tutto esaurito. Ma l’organizzazione di CORTOMUSO FESTIVAL metterà in vendita altri 500 biglietti per assistere allo show di Manu Chao: prevendite aperte dalle ore 12 di mercoledì 18 agosto, su circuito Vivaticket.

Tamponi rapidi all’ingresso per tutte le serate di CORTOMUSO FESTIVAL, in programma dal 20 al 29 agosto all’Ippodromo Federico Caprilli di Livorno. Una postazione della Misericordia permetterà di effettuare gratuitamente test antigenici rapidi per il Covid-19. Un’opportunità riservata solo a chi è già in possesso di un biglietto per assistere a uno degli spettacoli del festival o è intenzionato ad acquistarlo direttamente alla biglietteria dell’Ippodromo Caprilli, e si trova in extremis sprovvisto del Green Pass. Con esito negativo si potrà ricevere la certificazione necessaria per accedere all’interno della location che ospita i concerti del festival organizzato da Fondazione L.E.M. – Livorno Euro Mediterranea per il Comune di Livorno, con la produzione di The Cage e la collaborazione di Musiche Metropolitane. L’obiettivo è garantire la massima sicurezza del pubblico, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore dal 6 agosto. In assenza della certificazione verde Covid-19 non sarà consentito l’ingresso e non si potrà richiedere il rimborso del biglietto.

Chi non è in possesso del Green Pass, pertanto, potrà sottoporsi nella fascia oraria 19-21 a un tampone rapido presso la struttura mobile che sarà allestita all’ingresso dell’Ippodromo Caprilli, con la presenza di due infermieri e cinque volontari della Misericordia di Livorno. Visto che tra l’esito negativo del tampone e l’arrivo del Green Pass trascorre del tempo, l’organizzazione declina ogni responsabilità nel caso in cui non sia possibile l’accesso per assenza del Green Pass stesso. Per questo, in alternativa, è stata siglata una convenzione con due strutture sul territorio, Biolabor (necessario l’appuntamento inviando una mail ad info@biolabor.it o telefonando al n 0586/429971 tasto n. 4), e Centro Medico Salus Itinere (in via A. Lamarmora 4, prenotazioni via Whatsapp al numero 375/6919399) ove sarà possibile effettuare tamponi rapidi a un prezzo calmierato a 10 euro nel giorno precedente al concerto. Un’altra possibilità è quella di recarsi in una delle 18 farmacie di Livorno che hanno aderito all’iniziativa dei tamponi rapidi a prezzi calmierati validi per l’emissione del Green Pass: i prezzi fissati sono di 8 euro per i minorenni di età compresa tra i 12 e i 18 anni e di 15 euro per i maggiorenni. Ecco l’elenco delle farmacie aderenti: Farmacia San Marco (Scali del Pontino 23-27), Farmacia Centrale Dr Scalabrella (Piazza dei Mille 34), Farmacia Nuova (Corso Amedeo 239), Farmacia Grossi (Piazza Grande 20), Farmacia Comunale (Piazza Grande 39), Farmacia Castelli Dr Montano (Via Cairoli 34), Farmacia Comunale (Via Garibaldi 308), Farmacia Pellini (Via Grande 61), Farmacia Galeno (Via Grande 62), Farmacia Baroncini (via Grande 8), Farmacia di Colline (Piazza Damiano Chiesa 30), Farmacia del Corallo (Viale Carducci 164-168), Farmacia Attias Dr Alessandri (Via Marradi 2), Farmacia Comunale (Via Montebello 25), Farmacia Acquaviva (Via Ricasoli 1), Farmacia Dal Canto (Borgo Cappuccini 36), Farmacia Degli Oleandri (Via degli Oleandri 12), Farmacia Galetti (Via Inghilterra 14).

Chi, invece, è già in possesso del Green Pass potrà esibirlo all’ingresso assieme al biglietto e a un documento d’identità. I minori fino a 11 anni sono esenti dalla presentazione del Green Pass o tampone, è obbligatorio dai 12 anni compiuti. In ogni caso, le prenotazioni sono fortemente consigliate. Le prevendite dei biglietti per il live di Manu Chao sono attive su circuito Vivaticket. Quelle per gli Psicologi solo sul circuito dice.fm. Per tutti gli altri concerti prevendite aperte sia su Vivaticket che su dice.fm.

IL PROGRAMMA

Venerdì 20 agosto – LO STATO SOCIALE + Tommaso Novi

Sabato 21 agosto – PSICOLOGI

Domenica 22 agosto – BOBO RONDELLI

Lunedì 23 agosto – WILLIE PEYOTE

Martedì 24 agosto – MODENA CITY RAMBLERS

Mercoledì 25 agosto – BOBBY SOLO + Sinfonico Honolulu

Giovedì 26 agosto – NADA DUO

Venerdì 27 agosto – IOSONOUNCANE

Sabato 28 agosto – COMA COSE

Domenica 29 agosto – MANU CHAO