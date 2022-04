Le migliori idee regalo per gli uomini dai più disparati gusti L’idea regalo migliore è quella che sfrutta le passioni delle persone. Ecco perché è importante trovare regali per lui che assecondino le sue personalità, che queste siano all’insegna dell’avventura, dell’arte o del cibo

Avventuroso, artistico, buongustaio: i migliori regali per gli uomini di ogni personalità

Gli uomini dalle personalità forti sono quelli più esigenti quando si tratta di ricevere regali, quindi non puoi pensare di farli felici donando loro prodotti come dopobarba, cravatte o ciabatte per il mare. In queste righe abbiamo quindi deciso di darti qualche idea di regali per lui che siano al tempo stesso originali e perfette per varie personalità.

Kit di sopravvivenza

Fra i regali per lui più gettonati per gli uomini amanti dell’avventura c’è sicuramente il kit di sopravvivenza. Si tratta di un elenco di strumenti pensati per tutti coloro che amano fare escursioni all’aria aperta e che quindi devono affrontare le eventuali difficoltà che pone la natura incontaminata: si va dal semplice set di fiammiferi fino alla torcia a LED, passando per kit di pronto soccorso, corde e tanti altri strumenti. Questo kit è contenuto all’interno di una valigetta che può essere riposta in macchina e usata all’occorrenza.

Termometro per carne

Gli uomini che amano cucinare hanno già provveduto in piena autonomia ai vari utensili da cucina che usano maggiormente, quindi il rischio di regalare un prodotto che il soggetto ha già in casa è molto alto. In questi casi quindi si deve optare per quegli accessori “secondari”, che però una volta usati si rivelano fondamentali. Fra questi, a nostro avviso, il più interessante è il termometro per carne wireless. A prima vista sembra un normale termometro per alimenti, ma la sonda d’acciaio che lo compone è dotata di tecnologia wireless che, configurabile attraverso l’app corrispondente, invia una notifica non appena la carne raggiunge la tecnologia desiderata. Per gli appassionati di cucina poter servire una bistecca alla temperatura perfetta è come un sogno che si realizza!

Biglietti per mostre e musei

Gli uomini appassionati d’arte sono i più esigenti e far loro un regalo non è mai cosa semplice. Ecco perché in realtà l’idea migliore è anche la più semplice: regalare dei biglietti per mostre o musei. Si tratta di un regalo gradito in qualsiasi circostanza, che può essere maggiormente apprezzato se il biglietto riguarda il suo artista preferito. Immagina una mostra itinerante di Picasso per un appassionato d’arte che non ha mai potuto vedere dal vivo un’opera del pittore spagnolo: regalargli un biglietto per un evento del genere sarebbe una soddisfazione senza eguali.

Set da viaggio

Alcuni uomini lo fanno per passione, altri per motivi professionali, ma sono tantissimi quelli che viaggiano continuamente. La cosa ai più può apparire superficiale, ma chi viaggia tanto ha bisogno costantemente di prodotti per la propria igiene personale. Ecco che quindi in persone del genere l’idea del set da viaggio è quella vincente. Un set da viaggio standard è quello che può vantare bagnoschiuma, dentifricio, schiuma da barba e lamette di ricambio per il rasoio personale.

Cuffie wireless

Per gli uomini che amano la musica, una delle tendenze più “cool” di quest’ultimo periodo sono le cuffie wireless. Si tratta di prodotti che non solo garantiscono una qualità audio eccellente e un perfetto isolamento acustico per godersi al massimo i brani dei propri artisti preferiti, ma grazie a design sempre più ricercati sono diventati a tutti gli effetti accessori di moda da sfoggiare con orgoglio. Le cuffie wireless sono consigliate sia agli amanti della musica, sia ai pendolari dei mezzi pubblici che amano ascoltare canzoni durante il tragitto da e per casa.