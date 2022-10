Le migliori aziende siciliane del settore agroalimentare

Il Bel Paese vanta una tradizione gastronomica particolarmente ricca e preziosa che, in regioni come la Sicilia, trova veri e propri manifesti. Ogni parte del territorio italiano ha dalla sua fortissime tradizioni agroalimentari che affondano le radici in secoli di storia e, oggi, vengono esportate in tutto il mondo. È quel che accade, come detto, anche nella celebre isola siciliana, la cui cultura enogastronomica rappresenta uno stand out assoluto.

Dalle piccole realtà a conduzione familiare a imprese che, nel corso del tempo, hanno avuto modo di evolversi ed avere una risonanza sempre maggiore sui mercati internazionali. La Sicilia è dimora di moltissime aziende che, oggi, rappresentano l’Italia con grande spicco al di fuori dei territori nostrani. Forti di prodotti di qualità, ampia ricercatezza negli ingredienti ed una costante spinta a migliorarsi, le realtà siciliane che più spiccano nel settore agroalimentare, oggi, vedono, posti alla base, dei forti valori, da non sottovalutare affatto quando si parla di identità del brand, aumentando la fiducia del pubblico nei confronti di alimenti già di per sé di ottima qualità.

Nelle prossime righe andremo a scoprire alcune tra le migliori e sempre più rinomate aziende del settore agroalimentare siciliano che, nel tempo, hanno avuto modo di dimostrare il loro prestigio attraverso una selezione dei migliori ingredienti ed una commistione eclettica di essi che ha condotto a prodotti di qualità particolarmente elevata.

Fiasconaro

La storia della famiglia Fiasconaro inizia negli anni ’50 nel piccolo centro di Castelbuono, nel Parco delle Madonie. I fratelli Fausto, Mattino e Nicola scelsero di mantenere la sede legale, produttiva e amministrativa dell’impresa che, ben presto, si affermò come un baluardo dell’alta pasticceria siciliana. La storia di Fiasconaro partì da Mario, nel 1953 che, da una piccola gelateria sita nella piazza del paese, diede inizio ad un’attività di ristorazione dolciaria molto prestigiosa. Oggi, l’azienda è pluripremiata, essendo stata riconosciuta a livello nazionale e non solo, soprattutto per il suo prodotto simbolo, lo squisito panettone Fiasconaro.

Zicaffè

Da Marsala, l’azienda nasce nel 1929 per volere di Vito Zichittella, amante del caffè che decise di coltivare la sua passione, aprendo una piccola torrefazione. Le sue miscele riscontrarono da subito un successo stratosferico, affermandosi in tutta la Sicilia. La distribuzione ha toccato, nel corso degli anni, livelli internazionali, facendo arrivare le sue miscele nei cinque continenti. Ciò che colpisce maggiormente riguardo Zicaffè è che, dal 1929, l’azienda ha assunto tratti fortemente imprenditoriali, tramandati nelle quattro generazioni seguite al timone dell’impresa che, ad oggi, continuano a portarne avanti il prestigio tra passione, innovazione e gusto tradizionale.

Campo d’Oro

Un’azienda nata, ancora una volta, dall’amore per la tradizione siciliana. Campo d’Oro si occupa giornalmente di fornire ai propri clienti conserve alimentari di grande qualità, rispettando la stagionalità dei prodotti, evitando a priori conservanti e additivi chimici. Campo d’Oro è nel settore da diversi decenni, venendo portata avanti, ad oggi, da due generazioni. Data la diffusione dei loro prodotti, Campo d’Oro ha aperto una sede anche a Chicago, negli Stati Uniti, vista l’elevata domanda da parte dei consumatori provenienti da oltreoceano.

Caraci

Caraci Sicily Food nasce molto di recente, nel 2017. Si tratta di una realtà locale molto giovane che si occupa di diffondere un alimento tipico della Sicilia e, in particolare, di Bronte, dov’è anche nata. Parliamo, ovviamente del pistacchio, con cui Caraci prepara prodotti di varia natura in grado di stuzzicare il palato e la fantasia.

Bonsicilia

L’azienda offre confetture e marmellate di altissima qualità, composte con un’altra materia prima d’eccellenza siciliana: gli agrumi. Bonsicilia presenta al pubblico marmellate con arance rosse, amare, limoni e mandarini, tutto raccolto in giornata e lavorato con gran dedizione.