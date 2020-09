L’ATT propone un sacchetto di riso come iniziativa benefica per aiutare i malati di tumore

Dal 17 al 27 settembre ordinando un sacchetto di riso dell’Associazione Tumori Toscana sarà possibile, con una piccola offerta, aiutare i malati di tumore curati gratuitamente a domicilio.

Le confezioni da un 1 kg conterranno Riso Superfino Carnaroli prodotto dalla Riseria di Morano, al confine tra Monferrato e Vercellese, nel cuore della risicoltura italiana.

Sarà possibile ordinare i sacchetti di riso con ritiro presso le sedi di Firenze e Prato oppure con consegna a domicilio.

Dall’inizio del Coronavirus l’Associazione Tumori Toscana sta continuando a registrare un importante aumento delle richieste di assistenza a domicilio da parte dei pazienti oncologici del territorio toscano che, ora più che mai, vanno protetti e curati a domicilio.

I fondi raccolti con la campagna del riso saranno destinati all’inserimento di un nuovo medico per far fronte alla crescita del numero di pazienti.

“Stiamo affrontando una situazione molto difficile a fianco dei malati di tumore –dice Giuseppe Spinelli, Presidente ATT- Per continuare a portare cure ed assistenza nelle case dei malati c’è davvero bisogno dell’aiuto di tutti. È un momento complicato per tutti ma sono certo che ancora una volta i cittadini toscani sapranno mostrare la loro generosità a chi sta combattendo una dura battaglia e non può essere lasciato solo”.

Per ordinare il riso e per maggiori informazioni: www.associazionetumoritoscana.it oppure Firenze, Silvia Celli 055. 24.66.666 – ATT Prato e Pistoia, Francesca Magnani 0574. 57.08.35.

Se si preferisce sostenere i malati di tumore con una donazione è possibile scegliere tra:

– conto bancario: IT 20 I 03069 02898 000000001700 – Banca Intesa

– donazione online sul sito ATT