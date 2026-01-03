Lamporecchio, al via progetto pensato dall’Amministrazione comunale per i giovani

Dopo anni caratterizzati dall’assenza di opportunità di aggregazione per i più giovani, l’Amministrazione comunale di Lamporecchio è pronta a “tagliare il nastro” ad un’iniziativa fortemente voluta e pensata per loro: sabato 17 gennaio si svolgerà il primo di una serie di eventi inseriti all’interno del progetto “Ballo Sicuro”, format creato per restituire ai più giovani uno spazio di divertimento strutturato e controllato all’interno del territorio comunale, grazie a un lavoro condiviso tra istituzioni e realtà associative locali.

Il progetto prenderà ufficialmente il via a partire dalle ore 22:00 con “Taverna Vibes – Reggaeton Edition”, evento che avrà luogo presso la Taverna 04, in Piazza Falcone a Lamporecchio, esclusivamente riservato ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni.

La serata è stata ideata ponendo al centro il divertimento responsabile, in un contesto organizzato per garantire la massima sicurezza dei partecipanti, con il divieto assoluto di consumo di alcol ed un accesso al locale controllato e contingentato, grazie alla presenza di personale dedicato alla vigilanza e alla sicurezza, interessato anche nelle operazioni di uscita dei ragazzi, dove – per ognuno di loro – sarà obbligatoriamente richiesta la presenza di un genitore o di un delegato autorizzato.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Lamporecchio, la Consulta Giovanile, il Circolo ARCI Lamporecchio, la Comunità Solidale e la Pro Loco Lamporecchio, a conferma di un impegno condiviso volto a promuovere momenti di socialità sana, offrendo ai giovani la possibilità di divertirsi in massima sicurezza a “chilometro zero”.