La Regione Toscana si affida agli influencer per promuovere l’Università

Il ruolo degli influencer è ormai molto affermato anche nella promozione di alcune realtà attuali. È chiaro comprendere come gli influencer riescano ad avere una certa presa specialmente sulle nuove generazioni, che sempre più li seguono soprattutto sui loro canali social. Ecco quindi che la Regione Toscana, in collaborazione con Giovanisì, ha intrapreso e messo in atto una specifica campagna per promuovere l’Università. La campagna si rivolge agli studenti che escono dalle scuole secondarie di secondo grado. Ma vediamo in che cosa consiste più dettagliatamente tutta l’iniziativa.

Chi sono gli influencer che partecipano alla campagna

Anche utilizzando gli strumenti innovativi della tecnologia, software come l’italianissimo Postpickr, uno tra i tool di social media management più utilizzati dagli influencer per pubblicare le loro attività su Facebook, Instagram e Tiktok, si possono gestire campagne sui social network nel migliore dei modi, in maniera particolarmente efficiente.

Si sta facendo strada questa iniziativa della Toscana per promuovere l’Università, voluta dall’assessorato all’istruzione e all’università secondo un progetto regionale per l’autonomia dei giovani. La campagna di cui stiamo parlando è stata finanziata con le risorse del Fondo sociale europeo ed è stata affidata all’Azienda regionale per il diritto allo studio della Toscana.

Diversi influencer si sono attivati per partecipare alla campagna. Fra questi possiamo ricordare Almost Fiorentina, nome “d’arte” di Lisa Marie Proteau, di origini canadesi che si è trasferita in giovane età a Firenze, poi Shamzy, che è il tiktoker Andrea Di Raimo, e l’attore Jonathan Canini.

Questi influencer si sono impegnati a veicolare i messaggi di comunicazione sulla promozione dell’Università in Toscana attraverso varie piattaforme social, come per esempio Instagram, Tiktok, Facebook e YouTube. L’obiettivo è quello di determinare una vera e propria fase di orientamento, basandosi sull’informare i giovani sulle opportunità di carattere professionale, ma anche di crescita a livello umano che lo studio universitario può consentire di realizzare.

Inoltre gli influencer si focalizzano anche sui sostegni economici di cui possono usufruire i giovani che non hanno elevati mezzi economici.

Come si sta svolgendo la campagna sui social

Gli influencer che sono coinvolti nella campagna che abbiamo nominato precedentemente utilizzano le piattaforme social per condividere contenuti. Ma non si tratta soltanto di contenuti scritti, visto che soprattutto si punta sui video, sulle stories, ognuno chiaramente adattando il tutto al proprio stile.

Ciascun influencer punta sul proprio tone of voice, in modo da avere la possibilità di raccontare quanto sia importante la formazione universitaria e per spiegare tutti i vantaggi che si possono ottenere. In particolare, come forma di promozione, si punta anche allo spiegare quali sono i benefici che si possono ottenere gratuitamente, come per esempio la borsa di studio, la ristorazione e il posto alloggio all’interno delle strutture predisposte dall’Università.

Il linguaggio utilizzato è spesso fatto di scenette ironiche, in modo da arrivare in maniera immediata ai ragazzi, ma anche per rivolgersi alle famiglie, che si possono ingaggiare attraverso i social network ormai più affermati nel tempo come Facebook, visto che i ragazzi preferiscono altre piattaforme, come Instagram e Tiktok.

Il ruolo delle famiglie è molto importante nella formazione dei figli, perché spesso sono proprio i genitori che si trovano a doversi confrontare con le scelte dei ragazzi sulle loro prospettive future. Inoltre Shamzy e Jonathan Canini si sono impegnati anche ad animare il profilo Instagram di Giovanisì sempre con i loro contenuti che riescono a coinvolgere i giovanissimi.

È chiaro che il ruolo degli influencer diventa in questo caso veramente fondamentale, perché incide sulle scelte di vita dei ragazzi. Sono proprio questi ultimi che spesso si lasciano coinvolgere dagli influencer, che vedono come un punto di riferimento, capace di lanciare tendenze che vengono spesso seguite dai più giovani.