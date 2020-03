La Mercedes Classe B è la monovolume compatta più venduta: arriva la versione sport extra

Alcune auto sono particolarmente amate dagli automobilisti e dalle famiglie italiane. Tra queste troviamo senza dubbio alcune vetture di un marchio come la Mercedes, che possono contare su una storia ricca di fascino, e su una serie di modelli oramai divenuti iconici.

Uno è sicuramente la Mercedes Classe B, ovvero la monovolume compatta più acquistata dagli automobilisti italiani. Il merito va alle sue caratteristiche peculiari: la Classe B, non a caso, è perfetta per la famiglia ma non rinuncia neanche ad aspetti importanti quali il design e le prestazioni.

Ecco perché vale la pena scoprirla in ogni dettaglio, partendo dai dati di vendita, fino ad un piccolo approfondimento sulla versione speciale Sport Extra.

La Mercedes Classe B è la più venduta in Italia

Se si entra nel segmento delle monovolume compatte, nessun modello è riuscito a fare meglio della Mercedes Classe B, che si è confermata come la più venduta. Stando ai dati di settore pubblicati da UNRAE, infatti, questa auto è riuscita a registrare quasi 9 mila immatricolazioni lo scorso anno, con un dicembre 2019 da record (oltre 1.000 unità vendute).

I motivi di questo successo sono da ricercare nelle caratteristiche tecniche e nei vari optional che vengono proposti. Per approfondire i vari allestimenti potrebbe dunque essere utile consultare il listino della Mercedes Classe B, come quello presente su Quattroruote ad esempio, dove vengono approfondite le versioni e le motorizzazioni.

Tornando alla vettura, bisogna approfondire anche l’ultimo aggiornamento di questo modello, sempre più tecnologico e votato al comfort. Quali sono le novità più importanti? Non si può non citare il nuovo sistema multimediale MBUX, insieme alla posizione di guida, rialzata rispetto alle versioni precedenti. Inoltre, vanno sottolineati i nuovi motori più efficienti, e la presenza di una versione hybrid plug in con un motore elettrico in grado di assicurare ben 70 chilometri di autonomia.

Ecco la versione speciale Sport Extra della Classe B

La Mercedes Classe B diventa sempre più tecnologica, con la casa automobilistica tedesca che ha deciso di puntare forte proprio su questo aspetto. La versione Sport Extra non fa altro che confermare questa sensazione, considerando le sue caratteristiche tecniche.

Si parla nello specifico del nuovo display digitale da 10 pollici e della presenza della augmented reality per la navigazione sul pannello degli strumenti (anch’esso da 10 pollici). Il pacchetto “Tech” include naturalmente altre dotazioni interessanti, come nel caso del navigatore satellitare e del sistema di assistenza per il parcheggio, insieme al Mirror Pack. Anche il climatizzatore automatico rientra nella lista delle introduzioni più rilevanti, con ulteriori novità nella versione Sport Plus. In sintesi, la Mercedes ha scelto di cavalcare l’onda e di spingere sempre di più sul fattore tecnologia, per aggiornare ulteriormente la Classe B.