Kilimangiaro fa tappa a Firenze, Arturo Galansino guida il pubblico nell’arte di Rothko

Il viaggio di Kilimangiaro fa tappa a Firenze. Domenica 29 marzo alle 16.45, nell’appuntamento condotto da Camila Raznovich su Kilimangiaro (Rai 3), Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, sarà ospite in collegamento per guidare i telespettatori alla scoperta dell’arte di Mark Rothko, protagonista della mostra in corso fino al 23 agosto.

Figura centrale dell’espressionismo astratto, Rothko e la sua ricerca artistica si intrecciano con l’essenza stessa del programma Rai, fondato sul viaggio e sulla scoperta. L’esposizione rappresenta infatti un percorso nell’evoluzione dell’artista: dagli esordi degli anni Trenta e Quaranta, in dialogo con i linguaggi dell’espressionismo e del surrealismo, fino alle celebri tele degli anni Sessanta.

Le opere instaurano inoltre un dialogo profondo con i luoghi che le accolgono, affondando le radici nei viaggi italiani di Rothko, tra il 1950 e il 1959, in particolare tra Roma e Firenze.

Nel corso del collegamento, Galansino aprirà le porte del palazzo rinascimentale ai telespettatori Rai, offrendo un incontro diretto con alcune delle opere esposte. Un’occasione per raccontare la magia di un’arte che attraversa i secoli e i luoghi, trasformandosi in un viaggio nell’interiorità dell’artista e, allo stesso tempo, in uno specchio del senso più profondo del viaggio e della meraviglia che ne deriva.