Istruzione, Estetica e Grafica: le scuole triennali IeFP a Prato e Firenze

Si rinnova l’offerta formativa di Formatica scarl e perciò l’opportunità di scegliere un percorso superiore alternativo alla scuola tradizionale ma sempre all’interno del catalogo ministeriale. Un’occasione da non perdere per chi sta seguendo le lezioni del terzo anno della scuola media o chi, pur avendo intrapreso una scuola superiore, intende cambiare il proprio percorso. I corsi IeFP sono gratuiti, incentrati sull’apprendimento pratico e laboratoriale con 800 ore di stage in aziende del settore e del territorio e una qualifica professionale di livello 3EQF.

Interessanti le proposte che Formatica Scarl eroga nelle città di Firenze e Prato. A Firenze, con sede didattica in via dei Caboto 49/1, abbiamo FIGO 5, percorso dedicato al settore della grafica con indirizzo ipermediale. A Prato, presso Prato City in via Valentini 7, spazio invece a Beauty Smart 4, con indirizzo estetica.

L’inizio delle lezioni è fissato per settembre 2024 con svolgimento secondo il calendario scolastico.

Per dare a tutti gli interessati l’opportunità di visitare le sedi di svolgimento, conoscere i dettagli didattici, tutor, orientatori e coordinatori che seguiranno gli allievi per un triennio, Formatica ha organizzato 2 giornate di OpenDay per ogni provincia: a Prato l’ 11 aprile e il 17 maggio e a Firenze il 3 aprile e il 16 maggio, sempre con orario 15-18.

Come funzionano i corsi IeFP? Ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Si tratta di 1085 ore di formazione teorica (di cui 30 ore di accompagnamento), 1085 di formazione laboratoriale, 800 di alternanza scuola-lavoro. Possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiore negli anni precedenti. In poche parole, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in questo percorso che fornisce, al termine del triennio, una qualifica 3EQF riconosciuta in tutta Europa, con la quale si aprono tre strade: presentarsi al mercato del lavoro, iscriversi alla quarta superiore di un istituto professionale e quindi riprendendo il percorso “tradizionale”, infine seguire un percorso di quarta annualità IeFP per rafforzare le proprie competenze.

Per informazioni è possibile contattare Formatica all’indirizzo istruzionetriennale@formatica.it, le referenti Benedetta Nardi (FIGO 5) e Martina Nesi (Beauty Smart 4) al numero di telefono 0574966555, oppure rivolgersi alla sede di Formatica Scarl di via Gozzini 15 a Ospedaletto di Pisa (telefono 050580187). Riferimenti anche sui siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it.