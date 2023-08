Inferriate alle finestre: come installarle

Sentirsi sicuri all’interno della propria casa è fondamentale per vivere una vita tranquilla e serena, senza la costante paura che qualunque malintenzionato entri in casa durante la notte, una vacanza, un weekend fuori porta o semplicemente mentre siamo a lavoro. E’ importante sentirsi a proprio agio all’interno delle proprie mura domestiche e, a tal proposito, esistono numerose installazioni e metodi che garantiscono maggior livello di sicurezza ad un’abitazione. Una di queste installazioni sono senza dubbio le inferriate: queste grate, poste davanti a porte o finestre, sono uno dei migliori deterrenti per qualunque tentativo di scasso, furto ed infrazione. Insomma: sono uno dei sistemi di sicurezza più efficaci sul mercato per quanto riguarda i tentativi di effrazione.

Il montaggio di questo tipo di impianto a prima vista può essere complesso e certamente si consiglia, nel caso in cui non ci si senta particolarmente abili con le operazioni di fai da te e si vive in Toscana, di rivolgersi ad un fabbro in zona Firenze esperto di questo tipo di installazioni; tuttavia è bene precisare che la scelta di montare delle inferriate in acciaio autonomamente è una scelta facilmente praticabile e piuttosto semplice. Vediamo insieme, quindi, come installare le inferriate alle finestre della casa in maniera facile, rapida e corretta.

Preparazione ed occorrente

Per installare delle inferriate in acciaio alle finestre (o alle porte) della propria casa, ci si dovrà come prima cosa munire di specifici attrezzi del mestiere. Questi sono: ovviamente le inferriate, viti, cerniere, un pennarello o un gesso utile per segnare punti e distanze, ed infine un trapano a percussione.

Oltre alla ricerca attrezzi, prima di procedere con l’installazione è importante assicurarsi che le inferriate che si vogliono acquistare siano della misura corretta: sarebbe veramente spiacevole acquistare delle installazioni e scoprire troppo tardi che risultano essere troppo piccole o troppo grandi per le proprie finestre. Solitamente le inferriate sul commercio si presentano con delle misure standard; tuttavia, nel caso in cui le finestre dell’abitazione abbiano una grandezza o una forma particolare, è possibile chiedere ad un fabbro di realizzarle su misura per le proprie esigenze, oppure si possono creare da soli se si ha dell’esperienza con le saldature ed una buona manualità con il ferro.

Una volta appurato che le inferriate corrispondano totalmente con la grandezza delle finestre a cui si vogliono installare si potrà procedere con la fase di installazione, iniziando a segnare sulla parete delle finestre (mediante l’ausilio di un gesso o di un pennarello) tutte le distanze e grandezze, così da fare dei fori in cui verranno ancorate le inferiate.

L’installazione delle inferiate

Per procedere con il processo di installazione delle inferiate si dovrà come prima cosa alzare l’impianto e posizionarlo correttamente nell’apertura, in maniera tale da lavorare con precisione su grandezze e distanze senza rischiare di effettuare fori in punti sbagliati del muro. Successivamente occorrerà effettuare dei buchi con il trapano a percussione: buchi in cui verranno poi inseriti tutti i sostegni delle inferiate. In ogni buco verrà poi inserita una vite a cui verrà serrata l’inferriata in ogni suo lato: che dovrà essere accuratamente avvitata, facendo sì che siano ben strette ma che la loro testa non sia rovinata. Solamente dopo aver bloccato tutto quanto in maniera sicura e definitiva si potrà eliminare e staccare le teste delle viti.

E voilà: con poche e semplici mosse saranno state installate le inferriate alle finestre della casa e si avrà un’abitazione totalmente sicura.