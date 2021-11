In oltre 7mila al concorso ESTAR per operatori socio-sanitari

In oltre 7mila al concorso ESTAR per operatori socio-sanitari

Si sono concluse presso Arezzo Fiere le prove pratiche del concorso indetto da ESTAR per operatori socio-sanitari (OSS). Degli 8.983 ammessi al concorso se ne sono presentati 7.009, che ora attendono i risultati per poter partecipare alle prove orali previste per metà dicembre: un’attesa molto breve perché, anche per questo concorso, prove e correzioni avvengono in maniera completamente informatizzata.

Come oramai è prassi per i concorsi ESTAR, ciascun candidato ha avuto a disposizione un tablet per risolvere i quesiti predisposti dalla commissione, garantendo tempi e, soprattutto, trasparenza e sicurezza delle prove, altrimenti inimmaginabili.

Per il 2022 sarà quindi disponibile per tutte le Aziende sanitarie della Toscana una nuova graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di OSS (la precedente di 3.800 nominativi è già stata completamente utilizzata per le assunzioni del 2020 e 2021), che va ad affiancarsi alle altre 170 graduatorie al momento messe a disposizione da ESTAR per coprire tutti i profili professionali, sanitari e non sanitari, richiesti dalle Asl e Aziende ospedaliere.