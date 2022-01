SOCIALE – Il Pnrr e gli investimenti per il sociale, webinar di Regione e Anci Toscana L'incontro è in programma venerdì 14 gennaio

Il Pnrr e le sue ricadute sui servizi sociali. E’ questo il tema del webinar in programma venerdì prossimo, 14 gennaio, e cui parteciperanno il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli.

Regione Toscana e Anci Toscana hanno organizzato questo appuntamento online per condividere soprattutto con i rappresentanti dei Comuni toscani e dei servizi sociali e sociosanitari territoriali le strategie regionali rispetto agli investimenti previsti dalla Missione 5 del Pnrr (dedicata a inclusione e coesione) su alcune aree chiave delle politiche sociali come il sostegno alle persone vulnerabili, i percorsi di autonomia per le persone con disabilità e l’housing temporaneo.

Oltre a dare conto della struttura e dei contenuti del Piano Operativo Nazionale, recentemente approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’incontro sarà l’occasione per raccogliere quesiti e osservazioni da parte dei partecipanti e per avviare un percorso di sostegno e coordinamento allo sviluppo delle progettualità delle singole zone.

In questa fase, infatti, la Regione ha promosso una raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Ambiti territoriali finalizzata alla presentazione delle progettualità in vista dei bandi che saranno pubblicati nel 2022.

I lavori saranno aperti (ore 9.30) dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal presidente di Anci Toscana nonché sindaco di Prato Matteo Biffoni. Seguiranno gli interventi dei tecnici di Regione, Anci e di Federsanità Anci.

Le conclusioni (ore 12.30) saranno affidate al vicesindaco di Pistoia e responsabile Welfare dell’Anci Anna Maria Celesti, e all’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli.

Per iscriversi occorre utilizzare questo link.