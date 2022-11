Il Natale di ATT a sostegno dei malati di tumore, regali e mercatini solidali

L’Associazione Tumori Toscana presenta tante proposte natalizie destinate a garantire gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie cure ed assistenza domiciliari di qualità.

Dal 24 novembre al 20 dicembre i volontari saranno nelle principali piazze di Firenze, Prato e Pistoia per proporre, a fronte di una piccola offerta, i prodotti della Campagna di Natale. Tante idee regalo per tutti i gusti: dalle classiche stelle di Natale, ai panettoni e pandori, alla nocciolato fondente.

Torna anche il tradizionale appuntamento con i Mercatini di Natale dell’ATT che si svolgeranno sabato 3 e domenica 4 dicembre a Firenze presso Palazzo Degli Affari- Sala Piano Inferiore – (Piazza Adua, 1 orario 9.30-19.00) e sabato 17 e domenica 18 dicembre a Prato presso l’Officina Giovani – Sala Teatro/Danza – (Piazza Macelli, 4 orario 9-20).

Tanti, come sempre, i nomi delle grandi griffe presenti (Gucci, Scervino, Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally e tanti altri ancora) ma ci sarà spazio anche per creazioni artigianali di gioielli e oggettistica e non mancherà, ovviamente, un vasto reparto food & wine per i più golosi.

Un’ottima occasione per unire shopping e solidarietà e dare un aiuto concreto ai malati di tumore e alle loro famiglie.

Info: www.associazionetumoritoscana.it

ATT Firenze 055. 24.66.666 – ATT Prato e Pistoia 0574. 57.08.35.