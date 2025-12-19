Half Marathon Firenze, inizia la sfida per le 5 supermedaglie da collezionare

Obiettivo 2030. A partire dall’edizione numero 42 del 29 marzo 2026, l’Half Marathon Firenze apre un nuovo capitolo della propria storia e invita ogni runner a diventare protagonista di una sfida unica: nasce la collezione delle cinque medaglie, finestre su Firenze e su Dante, il sommo poeta. Cinque anni, cinque traguardi, cinque pezzi da conquistare uno dopo l’altro, fino all’edizione 2030. Chi riuscirà a completare l’intero percorso riceverà un riconoscimento speciale da Superfinisher, il contenitore per inserirle tutte e cinque, riservato solo a chi avrà saputo mettere tenacia, cuore e passione in ogni edizione.

La prima medaglia raffigurerà Palazzo Vecchio, emblema della Firenze più autentica e maestosa. Un simbolo potente, inciso nel metallo e destinato a diventare il primo tassello di una collezione – a incastro – che parla di storia, identità e orgoglio sportivo. È l’inizio di una sfida che non è soltanto una gara: è un viaggio nell’anima della città, un percorso turistico completo all’interno Firenze.

Correre l’Half Marathon Firenze significa lasciarsi avvolgere da una bellezza che accompagna passo dopo passo, dai lungarni ai vicoli del centro, alle piazze più famose, mentre il profilo della città si apre davanti a te come un abbraccio. È vivere un’esperienza costruita con cura, grazie a un’organizzazione attenta, precisa, pronta a valorizzare ogni atleta, dal più esperto al debuttante.

È il momento di accettare la sfida. Di scegliere Firenze come compagna di corsa. Di iniziare a collezionare qualcosa che va oltre una medaglia, che acquisterà valore nel tempo: una storia da ricordare. Anche perché alla mezzanotte di domenica 21 dicembre ci sarà il cambio tariffa.

ATTENZIONE AL NUMERO CHIUSO

Attenzione a anche non ritardare troppo l’iscrizione all’Half Marathon Firenze: il numero chiuso anche per il 2026, per garantire la sostenibilità e il divertimento dell’evento, come da regolamento scatterà a 6000 iscritti totali, 4500 per la competitiva e 1500 per la 10 km. Ecco quindi che non bisogna farsi trovare impreparati. Dopo il grande successo dell’edizione 2025, che ha registrato ben 6.000 iscritti e il tutto esaurito con settimane di anticipo, gli organizzatori consigliano quindi sin da adesso tutti gli appassionati a non aspettare l’ultimo momento per garantirsi un pettorale. Anche quest’anno, infatti, una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti, le iscrizioni verranno chiuse anticipatamente.

Le iscrizioni sono aperte online sulla piattaforma Endu, al seguente link: https://join.endu.net/entry?edition=100179

Per tutte le info c’è il sito https://www.halfmarathonfirenze.it/ dove si può trovare anche il regolamento ufficiale.