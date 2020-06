GROSSETO – Riapre il Fruit Bar al centro commerciale Maremà dopo la chiusura temporanea per il Covid-19

A partire dall’ 8 giugno riapre al pubblico il Fruit Bar, al Centro Commerciale Maremà di Grosseto, dopo la chiusura temporanea e cautelativa legata all’emergenza Covid-19.

Fruit Bar riparte con importanti novità: si potrà mangiare ai tavoli in tutta sicurezza rispettando le norme di distanziamento sociale, ma anche ordinare da asporto per consumare il pasto a casa propria, con il servizio ordina e ritira dalle 10 alle 14.

“Il successo che sta riscuotendo Fruit Bar nella nostra città – spiega il titolare Tommaso Massai- è legato ad un mix vincente di elementi, tra i quali la possibilità di fare un pranzo veloce e al tempo stesso sano. Frutta e verdura sono la nuova frontiera del fast food, il nostro segreto sta nel conciliare velocità e buon cibo. E anche in Italia l’attenzione verso questo tipo di alimentazione è in crescita. Alcuni la considerano semplicemente una moda, secondo me è piuttosto una maggiore consapevolezza di quanto il nostro benessere dipenda da come ci alimentiamo. Sono cambiate le abitudini, si fa molta più attenzione alla provenienza dei prodotti e a consumarne la giusta quantità”.

Il Fruit Bar di Grosseto offre un’esperienza gastronomica ricca e variegata a partire dalla macedonia di frutta, passando per i centrifugati di verdura. Sono un punto di forza il soft-yo e il frozen yogurt, una squisita combinazione di yogurt e frutta fresca adatta in ogni momento della giornata. E a pranzo i piatti di verdure e cereali, che il cliente può inventare componendo gli ingredienti secondo i propri gusti. Poi c’è il caffè di grande qualità, che se è special raccoglie nella tazza yogurt e cioccolato, infine le dolcezze: succhi di frutta, milkshake e smoothies preparati al momento. Tutti i prodotti contengono esclusivamente frutta e verdura di qualità selezionata. Non vengono aggiunti né zuccheri né conservanti o coloranti. Sono prodotti freschi realizzati con frutta naturale.

Per il servizio ordina e ritira è sufficiente inviare un messaggio whatsapp al 3496329284 scegliere il piatto, ordinarlo e ritirare all’ora stabilita.

Fruit Bar ha anche intrapreso il percorso plastic free per ridurre i rifiuti in plastica: piatti, tovaglie, bicchieri e posate sono tutte in materiale riciclabile.