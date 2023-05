Grosseto, non solo olio e vino: a Podere Borselli un laboratorio di danza con Agnieszka Bednarz-Tynan

Grazie al progetto Cultivate e a La Baldi Residency, il programma internazionale Residenza per artisti, scrittori e ricercatori, il mese di maggio a Montegiovi, Castel del Piano, torna ad arricchirsi di eventi culturali.

Il primo si terrà proprio venerdì 19 maggio, alle 17, nella splendida cornice di Poderi Borselli, la celebre azienda agricola biologica di Davide Borselli che, da sempre, collabora con La Baldi Residency. Il programma, fondato da Susan Main, nasce infatti come omaggio a Maura Baldi, la madre dell’oggi titolare di Poderi Borselli, conosciuta da tutti come dinamica insegnante di lettere, spirito dedicato all’arte, al territorio, alla vita e alla storia di Montegiovi, ma, forse ancora di più, ai giovani e al loro potenziale nascosto.

Per inaugurare la serie di eventi di maggio, l’azienda agricola Poderi Borselli metterà a disposizione i suoi locali per uno speciale workshop di danza contemporanea con l’artista e ballerina polacca Agnieszka Bednarz-Tyran, che fa parte del nuovo gruppo di residenti La Baldi. Trasferitasi da Katowice, grande città del sud della Polonia nota per la fervente scena artistica e culturale, dove lavora per l’Accademia di Musica Karol Szymanowski, Agnieszka vivrà e lavorerà a Montegiovi per i prossimi mesi, conducendo una ricerca sugli stati di coscienza e sull’approccio olistico alla coreografia. La sua residenza combinerà risposte coreografiche sperimentali all’ambiente di Montegiovi e del Monte Amiata, concentrandosi su suolo vulcanico, sorgenti termali, aria e fuoco.

“Il laboratorio di venerdì rappresenta un’occasione di incontro speciale, soprattutto per un piccolo paese come il nostro — afferma Davide Borselli —, e dimostra che lo scambio culturale tra questi artisti e la comunità locale non solo è benefico per entrambi, ma tiene viva l’attenzione sui borghi montani del territorio, bellissimi da un punto di vista paesaggistico e, senza dubbio, con un forte spirito d’iniziativa.

Oltre all’evidente coinvolgimento personale nel progetto avviato da Susan, in cui credo profondamente, collaborare con Cultivate significa ribadire che Poderi Borselli è un’azienda agricola che non produce solamente olio e vino di alta qualità, ma che promuove anche la cultura, in tutte le sue forme — continua il titolare —. Durante le visite guidate che organizzo all’interno dell’azienda, cerco di formare e informare chi mi ascolta, fornendogli tutti gli strumenti utili a capire cosa distingue un prodotto naturale da uno che non lo è, come riconoscere la qualità, quanto è importante l’intero percorso di filiera. È più di una semplice passeggiata tra vigneti e filari, è uno scambio, anch’esso culturale, da cui si esce arricchiti. Gli eventi degli artisti de La Baldi Residency promuovono la stessa identica filosofia, che invito ognuno a vivere e abbracciare.”

I prossimi due eventi, gratuiti e aperti al pubblico, si terranno martedì 23 maggio alle 18.30 al pub pizzeria Il Miccio per una conversazione informale con l’artista Alexandra Valahu e giovedì 25 maggio alle 18.30, di nuovo a Il Miccio, per un talk con la professoressa Gloria J. Browne-Marshall.

Per ulteriori dettagli, si invita a consultare la pagina Facebook Poderi Borselli o a scrivere all’indirizzo e-mail info@poderiborselli.com.