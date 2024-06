Grosseto, Insieme…sportivaMente: bilancio positivo dei primi 4 mesi di attività del Comitato Giovani

È un bilancio assolutamente positivo per “Insieme…sportivaMente”, il progetto promosso dalla Provincia di Grosseto, all’interno dei “Game Upi: tutti in campo, nessuno escluso”, l’iniziativa voluta dall’Unione delle Province d’Italia e finanziata dal Dipartimento delle Politiche giovanili per sostenere lo sport quale strumento di sviluppo e di inclusione sociale, attraverso una alleanza educativa tra Province, Istituti scolastici e sistema sportivo.

“Grosseto è una delle 20 Province italiane beneficiarie di un finanziamento di 100mila euro, che abbiamo ottenuto con la partecipazione al bando “GAME UPI. – sottolinea il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – Il primo obiettivo che ci siamo dati è stato quello di incentivare il protagonismo dei giovani nello sviluppo del progetto andando ben oltre le richieste di individuare un portavoce che rappresentasse la nostra provincia nel comitato nazionale e abbiamo così creato un comitato locale dei giovani “Insieme…sportivamente” composto, oltre che dal portavoce Edoardo Furi, da Niccolò Amerighi, Damiano Rosichini, Maciej Vella, Edoardo Bramerini, Cristian Marchini e Lorenzo Mantiglioni”.

Dopo i primi quattro mesi dall’insediamento del Comitato giovani, composto da sette membri under 35, si contano già molte iniziative organizzate dai vari partner con l’obiettivo di coniugare lo sport e l’inclusione.

“Non possiamo che essere soddisfatti – dichiara il giovane Edoardo Furi, portavoce di “Insieme…sportivaMente” – della collaborazione che abbiamo trovato e costruito sia internamente che esternamente. Stiamo portando avanti tante iniziative con la volontà di promuovere stili di vita sani e il dialogo con i ragazzi. Ovviamente siamo solo all’inizio e vogliamo continuare su questa strada anche per i prossimi mesi”.

Gli eventi già realizzati: il mese di aprile si è aperto con la nona edizione “Vivifiume Ombrone 2024”, una due giorni promossa da Uisp, Skeep, Uscita di Sicurezza e l’Isis Leopoldo II di Lorena, dedicata al Kayak, al Sup, al rafting, al trekking e alla bicicletta. Sono stati inoltre raccolti, grazie alla collaborazione del Liceo sportivo “Pietro Aldi”, a Legambiente, Uisp e Uscita di Sicurezza, ben 150 kg di rifiuti nell’area del Berrettino.

Si sono svolti poi alcuni incontri con le scuole, promossi da Skeep, prima con l’Isis Leopoldo II di Lorena e successivamente con il Liceo sportivo “Pietro Aldi”, al fine di raccontare le attività dell’associazione e di portare le testimonianze dei suoi atleti agli studenti. Il 5 maggio invece, al Palazzetto di via Austria, si è tenuto “Tutti in gioco, nessuno escluso”, l’incontro di Baskin organizzato dalla Gea Basketball Grosseto in compartecipazione con la società Costone Siena Baskin. Il 10 maggio si è svolto, sempre grazie alla collaborazione di Skeep, un incontro aperto al pubblico con “Zanzibar Help”, al fine di raccontare l’attività solidale promossa dall’associazione nell’isola africana. Il 14, il 15 e il 16 giugno, infine, alla Fortezza medicea di Siena è andato in scena l’evento PalioAcanestro, organizzato dalla Provincia di Siena, che ha visto la domenica 16 giugno il triangolare di Baskin con squadre miste tra le società della Gea Basketball Grosseto e il Costone Siena Baskin.

I prossimi appuntamenti: “Il 5 e il 6 ottobre – conclude Edoardo Furi – ci saranno i Giochi di Latina, al fine di promuovere lo sport e l’inclusione con tanti giovani provenienti da tutta Italia. A gennaio, invece, ci saranno quelli di Roma, un altro appuntamento ricco di attività e di divertimento. Senza dimenticare che il nostro progetto avrà l’onore di presenziare a Festambiente, nel mese di agosto”.

“Insieme…sportivaMente”, il progetto presentato dalla Provincia di Grosseto come capofila coinvolge un partenariato formato da: Upi regionale, le Province di Siena e Arezzo, Uisp Grosseto, Uscita di Sicurezza, Skeep Grosseto, Gea basket Grosseto, l’Istituto “Leopoldo II di Lorena”, il Liceo sportivo “Pietro Aldi”, l’Istituto “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme e l’Istituto omnicomprensivo statale “Fanfani-Camaiti”, che comprende l’Istituto professionale statale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “M. Buonarroti” di Caprese Michelangelo.