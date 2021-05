Greve in Chianti: lieve scossa di terremoto questa mattina Nessun danno rilevato, ma la Protezione Civile monitora la zona

Greve in Chianti: lieve scossa di terremoto questa mattina

Firenze – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata questa mattina in Toscana alle ore 7:47 dall’INGV, Osservatorio nazionale terremoti. L’epicentro del sisma è situato nella zona di Greve in Chianti, in provincia di Firenze.

Al momento non sono stati riportati danni a cose o persone, come segnalato dalla Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze