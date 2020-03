Giuseppe Conte: “Chiusura di tutte le attività commerciali”

Dopo aver esteso a tutto il Paese la zona rossa, Giuseppe Conte ha annunciato stasera la chiusura di tutte le attività commerciali.

Il premier Giuseppe Conte ha parlato in diretta annunciando nuove disposizioni: “Il mio grazie va a tutti coloro che sono impegnati nell’emergenza e va anche a tutti voi per aver rispettato il decreto. So che state cambiando le abitudini. Le vostre rinunce piccole e grandi stanno dando un contributo forte. L’Italia sta dando prova di essere una comunità unita. Tutti ci guardano. Stiamo dando prova di grande resistenza. Domani ci guarderanno come un Paese che ha saputo affrontare l’emergenza. Siamo il paese colpito per primo e più duramente in Europa ma siamo anche quello che sta reagendo a questa sfida riguarda la salute dei cittadini. Mette a dura prova il sistema sanitario e anche quello economico. Nelle scelte che abbiamo fatto fin ora abbiamo tenuto tutti gli interesse. La mia prima preoccupazione dall’inizio dell’emergenza è la salute. La stragrande maggioranza ha risposto in modo straordinario. Quando ho adottato queste misure, ho pensato che sarebbe stato un primo passo. In un Paese come il nostro bisogna procedere gradualmente. Ora è il momento di fare un passo in più. L’Italia resterà una zona unica ma disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali eccetto generi alimentari, farmacie e parafarmacia. Non è necessario fare corse per accaparrarsi beni. Chiudono parrucchieri, centri estetici, mense che non garantiscono. Va adottato quanto di più il lavoro agile. Sono incentivate le industrie ad apportare misure per il momento. Resta ovviamente garantito il servizio pubblico, i servizi bancari, postali e assicurativi. La regola base rimane la stessa. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo iniziato da poco. L’impatto di queste misure si vedrà tra un paio di settimane. Se i numeri dovessero continuare a crescere, dovremo comunque rimanere lucidi, rigorosi, responsabili. Nominerò un commissario per l’emergenza ospedaliera. Il commissario sarà il dottor Domenico Arcuri, capo operativo di Invi Italia, si coordinerà con Borrelli. Siamo parte di una comunità. Ogni individuo si giova dei suoi e degli altrui sacrifici. Tutti insieme ce la faremo”.