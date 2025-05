Giovani, Coop Summit 2025 fa sold out: il modello cooperativo piace agli under 35

Tutto esaurito per la seconda edizione di “Coop Summit – Un’impresa da ragazz*”, andata in scena sabato 24 maggio a Firenze negli spazi di The Social Hub. Forte in particolare la partecipazione di giovani under 35, anche grazie a case stories, workshop e momenti di networking, che hanno mostrato come il modello cooperativo sia un motore di creatività, innovazione e partecipazione attiva.

L’evento è stato organizzato dalla digital company Lotrèk in collaborazione con Confcooperative Toscana, con l’obiettivo di stimolare un confronto concreto sulle opportunità per chi vuole fare impresa oggi, puntando su una visione inclusiva, sostenibile e collaborativa.

“Coop Summit – dice Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana – ha dimostrato che i giovani non sono solo in cerca di lavoro, ma desiderano essere protagonisti attivi del proprio futuro. Il mondo cooperativo offre loro gli strumenti giusti per trasformare le idee in impresa, con valori solidi e una visione a lungo termine”.

Durante il pomeriggio si sono alternati momenti di ispirazione e formazione: molto apprezzati gli interventi della comica e content creator Ginevra Fenyes, inclusa da Forbes tra le under 30 più influenti del 2025, e della cantautrice e produttrice Sarafine, vincitrice di X-Factor 2023. Al centro dei panel e dei talk, i temi della responsabilità d’impresa, del ruolo della cooperazione nei nuovi scenari economici e del valore dei dati nell’analisi strategica, con un workshop pratico su come utilizzare l’intelligenza artificiale per fare impresa.

Presente per tutta la durata dell’evento anche un info point a cura di Confcooperative Toscana e ChiantiBanca, dove i partecipanti hanno potuto ricevere consulenza gratuita su bandi, strumenti e percorsi per avviare o sviluppare progetti d’impresa.