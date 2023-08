Florence Folks Festival, dal 7 al 9 settembre musica protagonista in Manifattura Tabacchi

Il Florence Folks Festival, la “Festa Popolare Urbana” dell’Associazione La Scena Muta, torna dal 7 al 9 settembre 2023. Tra le prime anticipazioni di questa edizione spiccano il ritorno in Manifattura Tabacchi, quest’anno nei nuovi spazi della Factory all’interno dell’edificio polifunzionale B11, e la presenza di due special guests internazionali come la cantante Bia Ferreira e il producer Batida.

Fra tradizione e contemporaneità sarà la musica la protagonista indiscussa. Ampliate inoltre le attività laboratoriali grazie alla collaborazione con Fortezza Crew e Mira Studio. E poi: talk, libri, presentazioni e il ritorno della Sagra della Melanzana al “Dopolavoro Ferroviario” (davanti alla Manifattura) in collaborazione con il Ristorante Time Out.

I biglietti per gli appuntamenti principali di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 settembre sono già online su https://oooh.events/evento/florence-folks-festival. Il Florence Folks Festival rientra fra le quindici grandi rassegne e festival dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze ed è curato da La Scena Muta. Sammontana è main sponsor del Festival.

Gli appuntamenti con i main guests del Festival, tra tradizione e contemporaneità

Nella serata inaugurale prevista per giovedì 7 settembre spicca il concerto di Bia Ferreira: Cantante, autrice-compositrice, militante antirazzista e grande sostenitrice della comunità LGBTQIA+ in tutto il mondo, l’artista brasiliana Bia Ferreira definisce la sua musica come MMP (música de mulher preta), ovvero “musica delle donne nere”. Le sue canzoni mescolano ritmi R&B, ballate soul, afrobeat, groove reggae o padogão bahianais, I suoi brani parlano del corpo, del razzismo, dell’omofobia, della lotta per i diritti delle donne, ma soprattutto dell’amore che riesce ampiamente a trasmettere durante le sue performance live.

A seguire il di set di Didje Doo: esploratore, girovago, raccoglitore di brani da tutto il mondo per mixarli in pista. Fedele al basso e all’impatto universale della musica sugli esseri umani. Nel 2021 è entrato a far parte della famiglia Turntables On The Hudson (New York) l’etichetta di Nickodemus. (Inizio ore 22:00 – Biglietti 10 €, Prevendite: https://oooh.events/evento/florence-folks-festival-day-1-07092023-biglietti/).

“Ci sono tanti tipi di musica che provengono dal Portogallo, da Lisbona, nel corso degli anni. Ma molti di questi per me sono collegati al produttore che si chiama Batida. È semplicemente di un altro livello in termini di come presenta il suo spettacolo, di come si avvicina alla sua creazione musicale, sia che faccia il dj o che si esibisca dal vivo” – parola di Gilles Peterson, uno dei massimi esperti del settore. Dopo una dichiarazione come questa l’appuntamento con Batida, previsto per venerdì 8 settembre, è a dir poco imperdibile (Inizio ore 22:00 – Biglietti 10 €, Prevendite: https://oooh.events/evento/florence-folks-festival-day-2-08092023-biglietti). Pedro Coquenão ossia Batida, nato a Huambo e cresciuto alla periferia di Lisbona, è un dj/producer che ha sviluppato il proprio percorso artistico in diverse direzioni la musica, danza e arti visive. E’ stato il primo artista portoghese e angolano a performare in una Boiler Room londinese. I suoi brani e remix sono editi per diverse etichette come Soundway, Crammed, Fabric, BBE, Beating Heart, On The Corner Records o Lusafrica.

Nella stessa serata Sandro Joyeux, un artista i cui concerti sono un concentrato di energia e allegria attraverso i ritmi del deserto e le strade polverose del West Africa, tra banlieues parigine e il reggae dei ghetti giamaicani, tra brani originali e rivisitazioni di classici e tradizionali africani. Canta in francese, inglese, arabo e in diversi dialetti africani come il Wolof, il Bambarà e il Susù. Alla maniera dei Griot ammalia il pubblico attraverso i suoi suggestivi racconti di viaggio o le storie e leggende legate alle canzoni. Chiusura con Saeed Aman djset: dj e produttore iraniano, tra i fondatori del gruppo musicale BowLand. Dopo un’adolescenza passata nell’underground di Teheran, suonando in concerti di musica Rock e Alternativa e seguendo altri compagni musicisti, si interessa alla musica elettronica e in seguito alla produzione.Nel suo Dj-set suoni provenienti dal Medio Oriente e Nord Africa si mescolano con tendenze musicali dell’Europa e delle Americhe offrendo un’atmosfera musicale unica.