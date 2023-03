Firenze, una conferenza sulla trasformazione dell’educazione attraverso l’intelligenza artificiale L'evento promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e OpenCom è in programma venerdì 17 marzo

Venerdì 17 marzo 2023, Firenze ospiterà la prima Conferenza AIM4 sulla trasformazione dell’istruzione attraverso l’impiego dell’Intelligenza Artificiale (IA). L’evento è organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e OpenCom in collaborazione con la Fondazione CR Firenze, nell’ambito del progetto europeo AIM4, promosso dalla casa editrice francese EvidenceB e finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea.



La Conferenza riunirà esperti del settore, docenti, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni per discutere di opportunità e sfide sull’utilizzo dell’IA nell’educazione. Saranno presentati i risultati del progetto AIM4 che coinvolge insegnanti della scuola primaria di Bulgaria, Francia, Italia e Portogallo nella realizzazione di pratiche innovative di apprendimento adattivo basate sull’IA.

L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando i processi e le metodologie di insegnamento, aprendo nuove opportunità legate all’uso di tecnologie intelligenti per l’analisi predittiva e per l’adattamento ai diversi stili di apprendimento degli studenti. Affinché l’IA possa essere utilizzata efficacemente nelle scuole italiane ed europee, è necessario garantire che gli insegnanti e il personale scolastico siano adeguatamente formati e che siano adottate politiche e regolamentazioni capaci di garantirne un uso etico e responsabile.

La Conferenza di venerdì 17 marzo intende esplorare le potenzialità e le sfide dell’uso dell’IA nell’istruzione. Gli interventi in programma offriranno un momento di riflessione sulle esigenze di formazione degli insegnanti, l’utilizzo di un approccio adattivo di insegnamento mediante l’IA, il miglioramento della qualità dell’offerta formativa attraverso un uso consapevole delle tecnologie digitali.

L’evento si terrà a Firenze, dalle 09:30 alle 14:00, presso l’Auditorium Innovation Center di Fondazione CR Firenze, Lungarno Soderini 21.

Per informazioni su evento e progetto: aim4@opencom-italy.org