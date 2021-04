FIRENZE – Trovato il corpo dell’uomo disperso in Arno

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dell’uomo disperso in Arno a Firenze nella giornata di ieri.

L’uomo nella mattina di ieri era stato visto cadere dal ponte Vespucci da alcuni testimoni ed immediatamente erano scattate le ricerche che si sono purtroppo concluse nel ritrovamento del corpo, nonostante gli sforzi messi in campo fin da subito per la ricerca in acqua. L’elicottero Drago VF del nucleo di Cecina era infatti intervenuto portando sul posto i sommozzatori, sul posto erano inoltre impegnati Polizia di Stato e personale sanitario del 118 nella speranza di ritrovare l’uomo ancora in vita.

Dopo una notte passata a perlustrare il fiume, nella mattinata di oggi il triste epilogo: il corpo è stato individuato grazie alle attrezzature utilizzate dai sommozzatori VF, che poi hanno provveduto al recupero dell’uomo, mettendolo a disposizione delle autorità. Sul posto presenti squadre VF del Comando di Firenze e personale del nucleo sommozzatori di Firenze, oltre a Polizia di Stato e Polizia Municipale.