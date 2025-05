Firenze, torna la cena solidale dell’Associazione Borgognissanti a favore di ATT

Martedì 3 giugno la piazza fiorentina di Ognissanti ospiterà la XI edizione della Cena sotto le Stelle organizzata dall’Associazione Borgognissanti a favore dell’Associazione Tumori Toscana.

Più di 700 persone hanno risposto, con grande entusiasmo e partecipazione, all’appello per sostenere i malati di tumore curati a casa gratuitamente dall’ATT.

A fare gli onori di casa saranno Fabrizio Carabba, Presidente dell’Associazione Borgognissanti, insieme a Giuseppe Spinelli, Presidente dell’ATT.

A condurre la serata saranno, come sempre, Kagliostro e Letizia Dei, affiancati quest’anno, per la prima volta, anche da Giulia Carabba.

Mentre la Old Band eseguirà dal vivo i più grandi successi degli anni 60/70 facendo sognare e ballare tutta la piazza.

Attesi anche molti rappresentanti delle istituzioni che da anni sostengono le due Associazioni nel loro impegno quotidiano a fianco dei cittadini.

Il ricavato dell’evento sarà destinato ad ampliare il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite che dal 1999 l’ATT offre gratuitamente ai malati di Firenze, Prato e Pistoia.

Dal 2015 ad oggi l’Associazione Borgognissanti, grazie alla Cena sotto le Stelle, ha consegnato all’ATT 74.000 euro che hanno permesso di dare un aiuto concreto a tanti malati di tumore e di finanziare importanti progetti, fra cui il sostegno Piscologico ai figli minorenni di un genitore malato oncologico e un programma di assistenza specifico per i malati di tumore anziani.

Evento organizzato con il supporto di Amaranto srl e CNA Firenze

ATT ringrazia per il sostegno:

IDEA TOSCANA, OFFICINE GULLO, YES YOU RENT, AZIMUT, FUN IN TUSCANY, ENRICO COVERI MAISON, PROGRAM AUTONOLEGGIO, FATTORIA L’OTTAVO, INTERPARKING – GARAGE EUROPA.

ATT ringrazia per il contributo: Cioccolateria Ballerini, Gelateria B.Ice, Elisabetta Rogai, Volotea, Mari Y Foglia, Fabio Bellagambi, Bottega Giotti.