Firenze, torna A Tavola con il Produttore: all’Osteria Pratellino arrivano Cortona e il suo Syrah

Dopo la pausa natalizia, riprendono gli appuntamenti esclusivi di “A Tavola con il Produttore”, il ciclo di serate enogastronomiche che si tiene presso l’Osteria Pratellino di Firenze. Ogni evento è un’occasione per esplorare le tradizioni enogastronomiche delle diverse zone della Toscana, con un focus sulle materie prime locali e sui vini delle aziende del territorio.

Il prossimo incontro è fissato per giovedì 23 gennaio alle ore 20.30, e avrà come protagonista il territorio di Cortona. L’azienda di Chiara Vinciarelli, produttrice locale, presenterà le sue ultime annate di vino, che spaziano dallo Chardonnay al Syrah, passando per il Sangiovese.

Il menu della serata, studiato appositamente per esaltare i vini della cantina di Chiara Vinciarelli, include:

Crostini al cavolo nero, in abbinamento allo Chardonnay Stella Bianca

Zuppetta di pesce d’acqua dolce, in abbinamento allo Alcyone Sangiovese

Maccheroni al ragù di ocio, in abbinamento allo Syrah Castore

Gran pezzo di Chianina con fagioli Zolfini, in abbinamento al Polluce Syrah

La serata si concluderà con una degustazione del Dry Gin Castelgreve, accompagnato dalle deliziose frittelle di riso.

“Il nostro obiettivo è promuovere la cultura enogastronomica dei territori toscani, rispettando l’autenticità delle ricette tradizionali e valorizzando le eccellenze locali”, dichiarano gli ideatori del ciclo, Francesco Carzoli e Milko Chilleri. “Questi eventi vogliono anche essere un percorso didattico, dove il confronto e il dialogo tra i partecipanti sono essenziali per un arricchimento reciproco.”

Prenotazioni

Le prenotazioni per la serata del 23 gennaio sono obbligatorie e possono essere effettuate telefonicamente al numero +39 055 0203832 o via email a osteriapratellino@gmail.com. I soci delle scuole e delle associazioni di sommelier possono usufruire di uno sconto del 10%.

La Cantina:

Chiara Vinciarelli è la prima della sua famiglia a produrre vino. La sua passione per la terra e i suoi frutti è stata trasmessa dal padre Francesco. Nel 2013 ha iniziato la sua avventura vitivinicola con un piccolo vigneto a Pietraia, nel comune di Cortona, una terra vocata per il Syrah. Dopo una produzione iniziale di sole 600 bottiglie, nel 2018 ha aperto la sua cantina vicino all’Agriturismo di famiglia.

Oggi la produzione è di circa 6000 bottiglie, con Sangiovese, Chardonnay e due diverse tipologie di Syrah. Nonostante la crescita, Chiara ha scelto di rimanere una piccola produttrice, lavorando con amore e passione per garantire la qualità di ogni annata. I suoi vini sono ispirati alle stelle, con ciascun vino che porta il nome di una stella.