FIRENZE – Solidarietà: il 7 settembre torna l’evento “Italian Chef Charity Night” al Forte Belvedere

La rete di solidarietà degli chef fiorentini non si ferma. Per il quinto anno – dopo uno stop per il Covid e quattro appuntamenti dedicati alla ricostruzione di Amatrice, alla lotta al femminicidio e al supporto di Careggi – torna la tradizionale serata benefica organizzata sulla terrazza del Forte Belvedere.

L’appuntamento andrà in scena martedì 7 settembre dalle 20,30 e coinvolgerà alcuni dei più rinomati chef fiorentini e toscani, che hanno risposto con grande generosità all’appello lanciato dal comitato “Italian Chef Charity Night” per dare un segnale di continuità con le iniziative degli ultimi anni. Il programma della serata prevede una cena a buffet aperta al pubblico, con un’offerta minima di 25 euro devoluta sia a finanziare i nuovi progetti che vedranno protagonisti i ragazzi disabili del Ca’Moro di Livorno, la barca-ristorante affondata qualche giorno fa, sia al progetto del Villaggio Montedomini della fondazione “Il cuore di Firenze”, con la costruzione di case per gli anziani bisognosi. I partecipanti potranno così assaggiare i piatti “signature” di 14 importanti chef del panorama fiorentino e toscano, inclusi i titolari di diversi ristoranti stellati: saranno presenti, tra gli altri, Gaetano Trovato (Arnolfo) Marco Stabile (Ora d’Aria), Filippo Saporito (La Leggenda dei Frati), Antonello Sardi (Le Tre Virtù), Marco Cahssai (Atman a Villa Rospigliosi), Giovanni Luca Di Pirro (COMO Castello del Nero) e Stelios Sakalis (Castello di Spaltenna), insieme a talenti come Andrea Perini (Al 588), Lorenzo Romano (Insolita Trattoria) o Kin Cheung (Element), Edoardo Tilli (Podere Belvedere), Paolo Gori (Da Burde), Francesco Preite (Moi, Prato) e Salvo Pellegriti (La Vetreria), ognuno assistito da uno studente della scuola di cucina Cordon Bleu di Firenze.

Durante la serata – condotta da Annamaria Tossani – fiorentini e turisti potranno assaggiare, oltre ai piatti degli chef – ognuno assistito da uno studente della scuola di cucina Cordon Bleu di Firenze – anche i cantucci del forno Pane, amore e fantasia, i vini del Consorzio Chianti Colli Fiorentini, lo champagne della maison Bergère, le verdure di Giotto Fanti Fresh, il caffè di Ditta Artigianale con il campione del mondo Francesco Sanapo e il gelato di Sergio Dondoli e Cinzia Otri. La manifestazione conta sul supporto di partner come Galateo e Solochef.it. “A cinque anni dalla prima edizione del charity – spiega il ‘Forchettiere’ Marco Gemelli, organizzatore insieme a Once Events – chiediamo a Firenze di ripetere la straordinaria prova di generosità delle volte precedenti. Gli anziani rappresentano la fascia che ha pagato il prezzo più alto alla pandemia, e per questo vogliamo chiamare a raccolta la popolazione di Firenze perché dia una volta di più il suo contributo. Siamo felici che ancora una volta siano le terrazze del Forte Belvedere a ospitare questa manifestazione, sancendo per il fortilizio mediceo un ruolo di testimone della rinascita della città a una nuova vita dopo mesi molto difficili”.

Qui si possono acquistare i biglietti:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-italian-chef-charity-night-2021-160437463773