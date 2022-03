FIRENZE – Polizia arresta una ricercata per furti e rapina alla stazione di Santa Maria Novella

1 persona arrestata, 3 denunciate e 1.105 persone controllate, questo il bilancio dell’attività della Polizia ferroviaria della Toscana nella giornata di ieri, che ha visto impegnate 44 pattuglie in stazione, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio nelle principali stazioni.

Gli agenti della Polizia Giudiziaria della Polfer di Firenze hanno rintracciato e arrestato una cittadina ungherese di 37 anni destinataria di un provvedimento di carcerazione per diversi reati contro il patrimonio. La donna, notata dagli operatori Polfer nei pressi della stazione ferroviaria, è stata sottoposta ad un controllo dal quale è emerso che era stata recentemente condannata in via definitiva dal Tribunale di Firenze a quasi 3 anni di carcere e che aveva ancora da scontare come pena residua – al netto di quanto già trascorso in custodia cautelare – più di un 1 anno di reclusione, in quanto riconosciuta colpevole di una serie di delitti: nello specifico 16 episodi di furto (per lo più tentati) ed 1 tentata rapina impropria. I fatti contestati sono avvenuti nel 2018 e nel 2019 tra Firenze e Campi Bisenzio.

Al termine degli accertamenti la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Sollicciano.