Firenze, Open Day Bocce al Femminile: all’Affrico 20 donne in campo

Mercoledì 11 dicembre il Bocciodromo Comunale di Firenze dell’US Affrico ha ospitato “Open Day Bocce al Femminile”, una giornata promozionale di bocce dedicata alle donne. Sotto la guida della Istruttrice Federale Enza Lombardi, alla presenza del Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti e del Consigliere FIB Toscana Stefano Bartoloni, venti potenziali atlete di tutte le età hanno preso confidenza con le corsie e con l’attrezzo boccia, attraverso esercitazioni guidate. La giornata, organizzata da FIB Toscana con la sezione Bocce dell’US Affrico, aveva l’obiettivo di avvicinare sempre più donne alla disciplina Bocce, ideale per ragazze e signore, ed è giunta a conclusione di un anno ottimo per il movimento femminile toscano. Nella specialità Raffa è arrivato infatti l’oro ai Campionati Italiani di tiro di precisione U18 per Valeria Zerboni della Scandiccese, oltre al secondo posto dell’aretina Lorita Leonori ai Campionati Italiani di Raffa cat. B e all’argento della squadra di Cortona Bocce ai Campionati Italiani di società, mentre nella specialità Volo Giuseppina Cuccaro del Fossone ha conquistato l’oro ai Campionati Italiani individuali cat. B, infine in quella Beach Bocce la diciottenne pisana Agnese Casini (in coppia con Daniele Gennai) è arrivata seconda ai Campionati nazionali. La giornata si è svolta in un clima di grande divertimento, con le aspiranti bocciste decise a migliorare i loro gesti sia nell’accosto che nella bocciata, e concentratissime nelle partite organizzate a fine giornata. L'”Open Day Bocce al Femminile” si è concluso con un brindisi di auguri e con l’impegno per alcune partecipanti a tornare presto in campo.