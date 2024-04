Firenze, Maurizio Battista al Teatro Cartiere Carrara con il nuovo spettacolo

Siamo sicuri che il passato coincida con l’idea di “vecchio” e il presente con l’idea di un “nuovo” che ci costringe ad arrancargli dietro, fino a farci invecchiare prima del tempo?…

Brillante, ironico e spiazzante, Maurizio Battista torna mercoledì 3 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con lo spettacolo “Ai miei tempi non era così”.

I biglietti (da 32 a 44 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili online sul sito sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Info www.teatrocartierecarrara.it.

Chi ha detto che la felicità consiste in un accumulo di “effetti speciali” o non piuttosto, com’era una volta, dal sapersi divertire con talmente poco che eravamo noi a sentirci “speciali?” …Tra questa e altre domande, si muove Maurizio Battista, in un precisissimo “slalom” per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale.

La sala del teatro riproduce una sala cinematografica di tanti anni fa, nella quale, attraverso la proiezione di vecchi film, capiremo come di questa presunta modernità ci siamo fatti appunto un “film” che non corrisponde ai nostri bisogni reali e che ci fa dire spesso “ai miei tempi non era così…”.



Info spettacolo

Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.6504112 – www.teatrocartierecarrara.it

Biglietti (posti numerati)

1° settore 44 euro

2° settore 40 euro

3° settore 32 euro

