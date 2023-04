Firenze, Manifattura Tabacchi: numerose iniziative in programma mercoledì 12 aprile

Dalle 22.00 alle 00.00 presso B11 – Performance musicale dell’artista internazionale Kode9

In questa occasione, i negozi e atelier di Manifattura Tabacchi organizzano nei loro studi iniziative speciali dedicate al pubblico: ZOO Hub, progetto basato sulla ricerca che racconta e promuove l’avanguardia del contemporaneo attraverso il linguaggio del design, inaugura la prima esposizione temporanea, una selezione di oggetti arredamento e illuminazione che spazia da pura ricerca concettuale a sintesi funzionale e formale. Bottega Biologica, dove è possibile trovare prodotti artigianali e agricoli delle piccole aziende del territorio selezionate con cura dal fondatore Filippo, distribuirà assaggi di formaggi vegani e olio EVO della Fattoria Triboli, azienda agricola biologica di Impruneta. Cuchiss Lab, la bakery nata dall’amore di Elisabetta e Lara per i dolci anglosassoni, offrirà una degustazione di cookies. Trek Bicycle leader mondiale nella progettazione e produzione di biciclette e accessori con una collezione che spazia dal ciclismo su strada alla mountain bike, dalle bici per bambino alla mobilità in città anche a pedalata assistita, rimarrà aperto con orario prolungato. Blues Barber, barberia di eccellenza nata dalla passione per la musica blues e per l’antica tradizione delle barberie siciliane, ospiterà un corner con prodotti Marvis (gruppo Proraso), Fàbera, brand di gioielleria etica e sostenibile, rigorosamente handmade, dove l’artigianalità si unisce all’obiettivo di un basso impatto ambientale, realizzerà dei gioielli sul momento per mostrare le diverse fasi di creazione. Noa Ink, negozio di tatuaggi e piercing più importanti della Toscana fondato dall’artista internazionale Noa Yanni, aprirà le porte del suo studio ai visitatori rimanendo aperti con orario prolungato ed eseguendo tatuaggi senza appuntamento. L’atelier di LUNEDÌ, le cui creazioni si collocano nell’universo del minimal upcycling e di una sartoria d’avanguardia, rimarrà aperto fino alle 21.00. SUPERDUPER, brand fondato da Veronica Cornacchini e Matteo Gioli e conosciuto in tutto il mondo per la produzione degli iconici cappelli artigianali fatti a mano, amati, tra gli altri, anche da artisti internazionali come Patti Smith, Ben Harper e Lorenzo Jovanotti, rimarrà aperto con orario prolungato. Aperti anche Hiroko bentō e vini fatti a modo, Bento Bar con piatti da asporto della cucina popolare giapponese ideati e preparati espressi dalla chef Hiroko, e Bulli&Balene, bistrot che propone in chiave rivisitata la tradizione del bacaro veneziano, con le sue specialità gourmet a colazione, pranzo e cena e Ditta Artigianale Pop Up, il nuovo temporary corner dedicato al mondo del caffè, ai soft drinks e ai dolci.



Una variegata offerta di street food sarà presente nel boulevard della Factory con i food truck del Chiosco ai Renai, che propone una selezione di piatti e bevande realizzati con prodotti provenienti da piccoli fornitori locali e Necciaio, primo street food gluten free di Firenze.



Tra gli eventi che animeranno Manifattura Tabacchi dal pomeriggio anche un laboratorio artistico e uno skateboard show & contest. Con l’opening della mostra Katja Novitskova, Manifattura Tabacchi propone dalle 17.00 un laboratorio didattico per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 15 anni grazie alla collaborazione con l’associazione Onouka: un’attività educativa pensata per scoprire le opere della celebre artista estone e per riflettere sul valore delle immagini nel mondo contemporaneo attraverso le pratiche del disegno e collage. La partecipazione al laboratorio è gratuita, previa richiesta di adesione e fino a esaurimento posti. Per partecipare inviare una mail a info@onouka.com o telefonare al numero +39 334 2949269 entro il giorno precedente alla data del laboratorio.



Nella Skate Plaza del Giardino della Ciminiera, a partire dalle 17.00, lezioni di skate a cura di Fortezza Crew riservata ai tesserati dell’associazione (per maggiori informazioni sui corsi: fortezzacrew@gmail.com o 339/7314908) e dalle 18:30 Skate Show e a seguire Best Trick Contest, durante il quale una giuria valuterà i trick migliori. Il contest è realizzato in collaborazione con il team di Dreamstore Firenze, che premierà i vincitori.



Dalle 18.00, negli spazi espositivi del B11, sarà inaugurata la mostra Katja Novitskova, con una selezione di opere dell’artista estone internazionale, che propongono una riflessione sul valore delle immagini nel mondo contemporaneo in un cortocircuito tra arte e natura, realtà e rappresentazione.



Arte ancora protagonista con Toast Project Space che presenta, alle ore 18.00, Info di Filippo Tappi, artista classe 1985 che lavora con la scultura, la stampa e le dinamiche collettive. ‘A.A.A. Un lampione. Una voce affissa. Grida, avvisi, aiuto, vendesi, fumo’.





La galleria d’arte VEDA ospita la prima mostra personale in Italia dell’artista Sophy Naess I AM NATURECULTURE!. Ad ispirare le opere di Sophy Naess sono le teorie dell’Ecofemminismo e dello Xenofemminismo: temi che approfondisce ampiamente nella sua pratica artistica e nei corsi che tiene come Senior Critic in Pittura e Printmaking, alla Yale School of Art, US. Sarà possibile visitare la mostra fino alle ore 22.00.



Alle 18.30, il pubblico avrà la possibilità di visitare, accompagnato dal team dello Studio Antonio Perazzi, Officina Botanica, il giardino pensile progettato sul tetto dell’edificio 11 dal paesaggista Antonio Perazzi (iscrizioni per partecipare in loco).