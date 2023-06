Firenze, luglio al Giardino dell’Arte e Cultura: un ricco calendario di eventi e concerti

Il Giardino dell’Arte e Cultura, uno spazio estivo fiorentino, è lieto di presentare il suo programma di luglio, ricco di iniziative culturali ed eventi emozionanti. Durante tutto il mese, il giardino si trasformerà in un luogo di incontro per gli amanti dell’arte, della musica e della creatività.

Sabato 1 luglio, alle 20 i JailBirds, un quartetto di musicisti con esperienze eterogenee, che regaleranno un coinvolgente concerto blues. Ripercorreranno la tradizione del genere, concentrandosi sulla produzione discografica degli anni ’50 e ’60 di artisti afro-americani come Muddy Waters e Willie Dixon.

Domenica 2 luglio, il “Craig Jaster Trio” delizierà con un concerto blues jazz americano, che spazierà tra i generi del jazz, blues, swing e soul.

Ogni lunedì, dalle 17.30 alle 19.30, i bambini e le loro famiglie avranno l’opportunità di partecipare a un corso gratuito di ceramica, un’attività creativa che darà forma alla loro creatività. Inoltre, ogni lunedì sera, dalle 20 alle 21, potrete prendere parte al corso di danze popolari “Pizzica Free Lab!” a cura dell’Associazione Culturale DanzeassuD, per ballare e praticare danze tradizionali.

Martedì 4 luglio, laboratorio gratuito per bambini chiamato “Le Favole Musicali”, che combina teatro e musica per far vivere ai bambini avventure emozionanti. Alle 19, potrete partecipare gratuitamente a una sessione di Hatha Yoga, una pratica che riallinea la mente e armonizza le emozioni.

Inoltre, ogni mercoledì sera, dalle 19 alle 22, potrete godere della Rassegna Artgarden, organizzata dall’Associazione Heyart, che offre performance di musica, danza, live painting e presentazioni di libri.

Questo è solo un assaggio di ciò che il Giardino dell’Arte e Cultura ha in serbo per voi nel mese di luglio.

aggiornato al 16 luglio.

PROGRAMMA DAL 1 AL 16 LUGLIO

PER PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE CULTURALI SI CONSIGLIA DI PRENOTARE ALLA CAFFETTERIA DEL GIARDINO AL 3534406768

SABATO 1 LUGLIO

H 20.00 Concerto Blues dei JailBirds!

Il quartetto, attivo da più di 8 anni e formato da musicisti con esperienze eterogenee, propone un live coinvolgente che ripercorre in musica la tradizione del genere blues, con un particolare focus sulla produzione discografica degli anni 50 e 60 di artisti afro-americani come Muddy Waters, Willie Dixon, Little Walter, con incursioni nel delta blues e nella tradizione di New Orleans e arrangiamenti di produzioni contemporanee legate alle varie declinazioni del blues Statunitense.

I Jailbirds sono:

MAURIZIO BARGONI chitarre e voce

ROBERTO FRANCESCO ZANIERI voce armonica

GABRIELE AGNOLINI basso

ALESSANDRO SINISI batteria e voce

DOMENICA 2 LUGLIO

H 20.00 CONCERTO BLUES JAZZ DEL “CRAIG JASTER TRIO”

American jazz, blues, swing and soul.

Craig Jaster, tastiere e voce;

Lorenzo Vezzali, contrabasso;

Aldo Viti, batteria.

Last Florence show until September!!

LUNEDI 3 LUGLIO

dalle 17.30 alle 19.30

CORSO GRATUITO DI CERAMICA per bambini dai 4 anni e famiglia

Manipola dando forma alla tua creatività.Laboratori gratuiti di ceramica per bambini e ragazzi, ogni lunedì di Giugno e Luglio dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Vi aspettiamo!!! Per maggiori info chiamare il n. 3406323846 Giulia.

dalle 20 alle 21

Corso di Danze Popolari “PIZZICA FREE LAB! TUTTI I LUNEDI

DANZEASSUD associazione culturale con il GIARDINO DELL’ARTECULTURA ritorna con un ciclo di serate col corso gratuito di danze popolari, tutti i lunedì serate per ballare, poterci incontrare, riunire, praticare danza, con la supervisione dell’insegnante di Pizzica e Taranta Annalisa Prota! PARTECIPAZIONE GRATUITA (con prenotazione consigliata

via mail: danzeassud@gmail.com o tramite sms/whatsapp: 339355346

MARTEDI 4 LUGLIO

Laboratorio gratuito per bambini

LE FAVOLE MUSICALI dalle 18 alle 19

3 laboratori di Teatro Musicale per bambini fra 4-9 anni. 4-11-18 luglio

Breve descrizione: I bambini entreranno in ciascuna delle favole, le narreranno, interpreteranno i diversi personaggi attraverso il movimento e la voce e ognuno di loro farà un’improvvisazione

finale alla tastiera.

Durante lo svolgimento della favola suonerò diverse melodie per ogni personaggio che

poi i bambini identificheranno.

Saranno melodie dei compositori delle opere o da me personalmente composte.

L’intenzione:

✓ Divertirsi imparando a lavorare insieme come gruppo.

✓ Esprimere le emozioni attraverso la voce e il movimento; attraverso il teatro.

✓ Imparare a osservare e ascoltare di più gli altri.

✓ Continuare a lavorare con la musica rendendo i bambini partecipi di una storia.

✓ Durante l’improvvisazione finale, trasmetterò loro conoscenze concentrate sullo

strumento del pianoforte.

Maria Parra Imaz Insegnante di Pianoforte e canto

Per più info e prenotazione il mio numero è: 3382340600.

dalle 19 alle 20

Corso gratuito di HATHA YOGA, pratica fedele allo yoga classico, il lavoro sul corpo che riallinea la mente e armonizza le emozioni.

Ogni Martedì a cura di Paola Mattioli insegnante yoga certificata CSEN. Lezioni gratuite aperte a tutti dalle 19 alle 20, tutti i martedì. Non importa prenotare, basta portare il tappetino!

Info 335 8149880 Paola

H20.00 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA CON IL “DUO IDROGENO”

Il duo ci guiderà attraverso un percorso nell’est Europa.

Partiremo dall’antica Grecia, risalendo per i Balcani, Ungheria, Romania, Serbia fino ad arrivare alle sonorità glaciali della Lituania.

Sarà un viaggio dal caldo al freddo per portare un po’ di fresco in città.

Stefano Aiolli – Violoncello

Andrea Astolfi – pianoforte

Programma: Philip Glass, Arvo Part, e altro

MERCOLEDI 5 LUGLIO

H19.00-22.00

Rassegna Artgarden, a cura dell’ Associazione Heyart al Giardino dell’Orticoltura di Firenze, giunta alla sua ottava edizione.

L’evento punta alla condivisione dei processi creativi e a creare uno spazio di interazione fra il pubblico e varie discipline artistiche: live painting, visual art, performance di musica, danza ma anche presentazioni libri.

L’evento si svolge ogni mercoledì, dalle ore 19 alle 22

ORE 19.30 – BLOOM

Sketch di illustrazione & videomapping, un format creativo che unisce l’arte grafica, il visual e la musica!



In ogni evento, una sessione di sketch di gruppo che racconterà il percorso artistico degli illustratori tra fogli, matite e schizzi estemporanei accompagnate da sonorizzazioni musicali.

A conclusione visual mapping sulla Loggia dei Bondi del visual artist David Hartono che rielaborerà le opere di ciascun artista!

Sketch di illustrazione a cura di Candia Castellani , illustratrice e direttrice della Scuola di Illustrazione di Scandicci

Le sessioni di illustrazione sono gratuite su prenotazione a info.heyart@gmail.com



GIOVEDI 6 LUGLIO

dalle 17.30 alle 19.30 LABORATORI PER FAMIGLIE “COLORI E RIFLESSI”

Laboratori creativi gratuiti per bambini dai 3 ai 9 anni a cura di Cristina Bica. Incontri per restituire nuova vita agli oggetti in maniera divertente e creativa poiché “nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma” e valorizzare il senso civico del riciclo e del recupero degli oggetti, nel segno della sostenibilità ambientale promuovendo forme di consumo più consapevole.

dalle 18 alle 22

SPIRITORTICOLTURA!

Appuntamento settimanale del giovedì allo Spazio Estivo del Giardino dell’Artecultura.

Una rassegna culturale curata da Myrtò Psicharis insegnante d’arte e guida turistica che ospiterà artisti e collettivi noti ed emergenti all’insegna di performance, concerti e selezioni musicali alla riscoperta delle sonorità black, soul, funk, afro, hip hop.

Un’occasione per celebrare insieme lo spirito libero e aggregativo del Giardino dell’Orticoltura e del suo quartiere.

Questo giovedì ospitiamo il Florence Lo Fi Sunset:

Un progetto partorito dalla mente di Andrea Dragone, che ispirato da un sogno, è riuscito a realizzarlo grazie anche all’aiuto di FKV alias Bernardo e MDM alias Michelangelo che hanno sposato il progetto sin dalla sua nascita. L’idea di Andrea è stata quella di creare una cornice sonora durante l’orario più suggestivo della giornata, il tramonto. Armato di campionatore (strumento caratteristico del genere Lo•Fi Hip Hop & Beats) il 30 giugno 2019 si è recato presso le scalinate del Piazzale Michelangelo, si è seduto comodo, con i pochi mezzi e qualche birra da condividere ed ha riprodotto una selezione musicale che ha accompagnato gli spettatori seduti accanto a lui con suoni dolci e melodie rilassanti per godersi a pieno lo spettacolo offerto dalla nostra città.

La caratteristica peculiare è il rispetto per il sole, che quando sparisce dietro le colline porta con sé anche le ultime sonorità. Da qui il nome Florence Lo•Fi Sunset.

Dopo altri set all’aperto in altri spot sparsi per Firenze, sono nate collaborazioni con altri artisti fiorentini, come Nautilus, hanno partecipato al compleanno di COLLA insieme a Interstellar Cat, Mimmy, Buccy e allo staff di Progeas Family presso il Combo. Con la famiglia di AUTENTICA hanno preparato una puntata inerente al genere a NovaRadio e con i giovani ragazzi di FUTURA.

VENERDI 7 LUGLIO

H 20.30

CONCERTO NEL TEPIDARIUM DEL ROSTER a cura della Scula di Musica e Arte IL TRILLO

Interactive Flute

Michele Marasco flauto e Marta Cencini pianoforte

Michele Marasco e Marta Cencini presentano un concerto dedicato alle pagine di alcuni compositori moderni e contemporanei dove il suono del flauto si amalgama con il live electronics.

SABATO 8 LUGLIO

h 20.00 concerto dei VINTAGE SOUND

I Vintage sound presentano “Musicalmente Donna”, un viaggio nella musica italiana anni 60/70 dedicato alle regine Mina Vanoni Patty Pravo ..

Cinzia Giomi Voce,

Enio Scotti chitarra ,

Corrado Cerbara basso ,

Piergiorgio Biagi tastiere ,

Leonardo Antonini batteria

DOMENICA 9 LUGLIO

ore 20.30 concerto Rock dei “FUSIBILI POWER DUO”

I FUSIBILI power duo Un elettrizzante repertorio rock’n’roll anni ’50 ’60 per ballare e divertirsi.

Una carica di energia vintage coinvolgente che vi darà la scossa.

Leonardo Tozzi basso, voce, batteria a pedale

Alessandro Mati chitarra, voce

LUNEDI 10 LUGLIO

dalle 17.30 alle 19.30

CORSO GRATUITO DI CERAMICA per bambini dai 4 anni e famiglia

Manipola dando forma alla tua creatività.Laboratori gratuiti di ceramica per bambini e ragazzi, ogni lunedì di Giugno e Luglio dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Vi aspettiamo!!! Per maggiori info chiamare il n. 3406323846 Giulia.

dalle 20 alle 21

Corso di Danze Popolari “PIZZICA FREE LAB! TUTTI I LUNEDI

DANZEASSUD associazione culturale con il GIARDINO DELL’ARTECULTURA ritorna con un ciclo di serate col corso gratuito di danze popolari, tutti i lunedì serate per ballare, poterci incontrare, riunire, praticare danza, con la supervisione dell’insegnante di Pizzica e Taranta Annalisa Prota! PARTECIPAZIONE GRATUITA (con prenotazione obbligatoria

via mail: danzeassud@gmail.com o tramite sms/whatsapp: 3393553462)

A cura di Annalisa Prota e le insegnanti di ASSOCIAZIONE CULTURALE DanzeassuD – Via V.Emanuele II n.4 (ritrovo al chiosco)

MARTEDI 11 LUGLIO

Laboratorio gratuito per bambini

LE FAVOLE MUSICALI dalle 18 alle 19

3 laboratori di Teatro Musicale per bambini fra 4-9 anni. 4-11-18 luglio

Breve descrizione: I bambini entreranno in ciascuna delle favole, le narreranno, interpreteranno i diversi personaggi attraverso il movimento e la voce e ognuno di loro farà un’improvvisazione

finale alla tastiera.

Durante lo svolgimento della favola suonerò diverse melodie per ogni personaggio che

poi i bambini identificheranno.

Saranno melodie dei compositori delle opere o da me personalmente composte.

L’intenzione:

✓ Divertirsi imparando a lavorare insieme come gruppo.

✓ Esprimere le emozioni attraverso la voce e il movimento; attraverso il teatro.

✓ Imparare a osservare e ascoltare di più gli altri.

✓ Continuare a lavorare con la musica rendendo i bambini partecipi di una storia.

✓ Durante l’improvvisazione finale, trasmetterò loro conoscenze concentrate sullo

strumento del pianoforte.

Maria Parra Imaz Insegnante di Pianoforte e canto

Per più info e prenotazione il mio numero è: 3382340600.

dalle 19 alle 20

Corso gratuito di HATHA YOGA, pratica fedele allo yoga classico, il lavoro sul corpo che riallinea la mente e armonizza le emozioni.

Ogni Martedì a cura di Paola Mattioli insegnante yoga certificata CSEN. Lezioni gratuite aperte a tutti dalle 19 alle 20, tutti i martedì. Non importa prenotare, basta portare il tappetino!

Info 335 8149880 Paola

MERCOLEDI 12 LUGLIO

Dalle 19.30 serata degustazione e ballo con la “SGANGHERATI WINE COMPANY” che torna al giardino DELL’ARTECULTURA. Saremo pronti a dissetarvi con tutti i nostri vini tutto accompagnato dalle musiche di Secci Dj.

GIOVEDI 13 LUGLIO

dalle 17.30 alle 19.30 LABORATORI PER FAMIGLIE “COLORI E RIFLESSI”

Laboratori creativi gratuiti per bambini dai 3 ai 9 anni a cura di Cristina Bica. Incontri per restituire nuova vita agli oggetti in maniera divertente e creativa poiché “nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma” e valorizzare il senso civico del riciclo e del recupero degli oggetti, nel segno della sostenibilità ambientale promuovendo forme di consumo più consapevole.

H 19.00 – 22.00 ARTGARDEN

La rassegna Artgarden, a cura dell’ Associazione Heyart al Giardino dell’Orticoltura di Firenze è giunta alla sua ottava edizione.

L’evento punta alla condivisione dei processi creativi e a creare uno spazio di interazione fra il pubblico e varie discipline artistiche: live painting, visual art, performance di musica, danza e tanto altro.

ORE 19.30 – BLOOM



Sketch di illustrazione & videomapping, un format creativo che unisce l’arte grafica, il visual e la musica!



In ogni evento, una sessione di sketch di gruppo che racconterà il percorso artistico degli illustratori tra fogli, matite e schizzi estemporanei accompagnate da sonorizzazioni musicali.

A conclusione visual mapping sulla Loggia dei Bondi del visual artist David Hartono che rielaborerà le opere di ciascun artista!



Sketch di illustrazione a cura di Elisabeth Perez Fernandez , fondatrice della casa editrice basca Bonito Editorial e responsabile dei programmi internazionali presso l’Associazione professionale degli illustratori di Euskadi e musica della

selecter Coqò Djette.

VENERDI 14 luglio 2023

CONCERTO NEL TEPIDARIUM DEL ROSTER a cura della Scula di Musica e Arte IL TRILLO

Blue in Green

Cool Jazz Quartet

Stefano Cocco Cantini sax, Renato Cantini tromba, Valentina Bartoli organo hammond, Francesco Petreni batteria

SABATO 15 luglio 2023

CONCERTO NEL TEPIDARIUM DEL ROSTER a cura della Scuola di Musica e Arte IL TRILLO

Archi Stellati

Stefano delle Donne violino

Lucio Labella Danzi violoncello

Giovanni Agostini, Riccardo Chiarini, Cosimo Boschi, Filippo Tufi violoncelli

DOMENICA 16 LUGLIO

H 20.30

Florence Cello Ensemble

Maestro concertatore: Lucio Labella Danzi