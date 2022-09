FIRENZE – Lavoro, oltre 30 offerte in città dalla nuova filiale ADHR Group di Novoli Si cerca personale per il comparto pelletteria e metalmeccanico, ma anche per scuole private e studi di professionisti, così come per realtà locali che operano nel settore trasporti, ristorazione, turismo e sanità.

Apre domani venerdì 23 settembre a Novoli, nel polo commerciale di San Donato a Firenze, la nuova filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group con 35 ricerche immediate di personale in diversi settori e per numerose aziende e realtà cittadine, scopo assunzione diretta.

Le figure cercate sono principalmente nel comparto pelletteria – nei ruoli di addetti al banco, al montaggio, al colore, ma anche macchiniste e prototipiste – e in quello metalmeccanico: da operai specializzati e addetti al montaggio, fino a tornitori, saldatori, disegnatori e ingegneri meccanici, personale per l’ufficio tecnico.

“Dal nostro osservatorio settembre ha visto una forte ripartenza del mondo del lavoro, legata principalmente a una concreta e urgente necessità delle aziende di assumere nuovo personale“, spiegano i recruiter della filiale ADHR Group fiorentina che seguiranno le candidature e le selezioni, che aggiungono: “I carichi di lavoro e di produzione sono notevolmente aumentati e le imprese del territorio si stanno trovando di fronte alla necessità, ma anche alla difficoltà, di reperire personale sia specializzato sia giovane e quindi da formare“.

I colloqui, che partiranno direttamente da domani in via Sandro Pertini 2/8 H, sede della neo filiale, selezioneranno anche personale per scuole private del centro, per studi di commercialisti e di altre tipologie di professionisti. Le ricerche si rivolgono inoltre a guidatori con patente C/E, per il settore trasporti, a persone interessate a lavorare nel comparto ristorazione, come personale di sala, in quello turistico, receptionist e addetti al back office commerciale Italia ed estero, e sanità.

“Il nostro compito è quello di supportare le aziende che ci chiedono aiuto nella ricerca e nell’inserimento di nuove risorse, cercando di accompagnarle nelle scelte più equilibrate e offrendo loro soluzioni concrete“, argomenta Francesca Iovi, recruiter specialist di ADHR Firenze, che aggiunge: “Spesso ci troviamo di fronte a candidati con background edesperienze alle spalle molto differenti. L’obiettivo è sempre quello di trovare per ogni persona un lavoro affine e che soddisfi le specifiche priorità, verso un incontro positivo tra domanda e offerta“.

Per candidarsi alle posizioni aperte su Firenze è sufficiente andare sul sito ADHR Group a questo link (Link esteso – https://bit.ly/lavorofirenze) o scrivere a firenze@adhr.it o chiamare il numero 055.330482 o recarsi direttamente da domani presso la nuova filiale ADHR Group in via Sandro Pertini 2/8H.