FIRENZE – Innovazione, le migliori idee imprenditoriali premiate a Primavera d’Impresa

La startup che “corregge” l’inquinamento con le piante, una moneta virtuale per disincentivare il turismo di massa e portare i visitatori nei luoghi meno conosciuti, il software che legge le emozioni di un potenziale cliente, l’applicazione per gli amanti del camper, capi di moda con messaggi “motivazionali”.

Sono alcuni dei 116 progetti imprenditoriali candidati al premio Primavera d’Impresa 2022, concorso organizzato dalla cooperativa Crisis, rivolto a micro, piccole e medie imprese – di tutti i settori merceologici – che siano riuscite, introducendo modifiche sul mercato e/o nel proprio sistema produttivo, a raggiungere una maggiore competitività. I 116 candidati rappresentano aziende toscane e italiane che “valgono” 74,225 milioni di euro di fatturato e danno lavoro a 1.096 dipendenti.

Le prime tre aziende che si sono distinte per azioni che hanno garantito un maggior sviluppo ed un nuovo approccio del business a vantaggio della comunità, saranno premiate durante l’evento conclusivo dell’edizione 2022 di Primavera d’Impresa che si terrà, di nuovo in presenza, il 14 e 15 giugno al Palazzo Congressi di piazza Adua a Firenze.

Durante la due giorni, dopo i saluti introduttivi del governatore della Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Firenze Dario Nardella e di Cristina Nati, presidente di Crisis, moderati dal giornalista direttore de “Il Tirreno” Luciano Tancredi, ci saranno incontri B2B (“business-to-business”) dedicati ai candidati ed ai partner di Primavera d’Impresa, dibattiti su “Infrastrutture quali leva di sviluppo dei territori” “Organizzare l’azienda in modo vincente”, “Qualità del lavoro e sostenibilità economica” (14 giugno) e ancora “Turismo post pandemia”, “Pnrr: un’occasione di innovazione per il Paese e di collaborazione tra accademia e imprese”, “Tecnologia e ambiente” (15 giugno).

Nel pomeriggio del 15 giugno, prima della premiazione di vincitori, si svolgerà un’agorà che vedrà la partecipazione di enti, università, associazioni e ospiti nazionali, moderata da giornalisti coordinati dai direttori della testata “Stradenuove”, Francesco Carrassi e Luca Telese, il direttore de “Il Tirreno” Luciano Tancredi.

“Si tratta di un evento che sta crescendo anno dopo anno – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – e quei progetti rappresentano un segno di creatività, di dinamismo imprenditoriale e idee nuove nella nostra economia: brillantezza, inventiva e genialità che mettono insieme l’eccellenza del nostro essere toscani, che come Regione intendiamo valorizzare, ma anche i giovani, perché molte di queste imprese lavorano assieme a start up. E valorizzare la creatività dei giovani, sul piano economico e su quello sociale, è un altro obiettivo dell’agenda di questa giunta”.

“Le aziende dimostrano di avere idee imprenditoriali innovative e vincenti, di voler affrontare le sfide attuali diventando ancora più competitive, ma in un’ottica sostenibile per l’ambiente e per la società. Questo concorso vuole essere un’iniziativa per premiarle ma anche un’occasione di formazione e informazione e un’opportunità per fare rete: soprattutto per le piccole e medie imprese è importante creare collaborazioni e scambi virtuosi con istituzioni, mondo accademico, altre aziende” dice Cristina Nati, presidente di Crisis. “Ad oggi la rete di Primavera d’Impresa conta 580 aziende rappresentative di tutte le province toscane, più il 5% di aziende fuori regione e quest’anno, grazie a un numeri di adesioni record, crescerà ancora”.

Durante l’evento si svolgerà anche la mostra “Il futuro in un click: idee per lo sviluppo del Paese”, con le foto selezionate per il concorso fotografico organizzato da Associazione 46°Parallelo – editrice fra l’altro dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo e creatrice del concorso fotografico internazionale Wars – e da Primavera d’Impresa.