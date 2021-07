Firenze in corsa per ospitare l’Eurovision Song Contest La scelta Rai entro la fine di agosto

Firenze – C’è anche il capoluogo toscano tra le città italiane che si sono candidate per ospitare l’Eurovision Song Contest che avrà luogo in Italia nel maggio del 2022. La scelta verrà operata dalla Rai entro la fine di agosto, in coordinamento con l’European Broadcasting Union.

Sono 17 le città che si sono offerte per ospitare il celebre festival musicale internazionale: Firenze, Bologna, Genova, Milano, Roma, Torino, Trieste, Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo, Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì e Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa), Sanremo (Imperia).