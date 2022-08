Firenze: in arrivo il nuovo hub di interscambio per i bus extraurbani Dal 1° settembre a piazzale Montelungo, coinvolgerà 18 linee

Firenze – L’obiettivo del Comune è alleggerire il traffico in uscita e in entrata da Firenze, così il secondo hub di interscambio per i bus extraurbani prende il via giovedì 1° settembre e coinvolgerà 18 linee che collegano l’hinterland con la città: Chianti, Valdisieve, Valdelsa ed empolese, Mugello e alto Mugello, Valdarno fiorentino e Valdarno aretino. Il primo hub, ricordiamolo, è attivo dal 1° agosto in piazza Vittorio Veneto per le linee extraurbane provenienti da Greve, San Casciano, Poggibonsi e Castelfiorentino.

I passeggeri che arriveranno a piazzale Montelungo da fuori città, una volta scesi dal bus, potranno utilizzare lo stesso biglietto o abbonamento extraurbano per la tramvia sulla linea Strozzi Fallaci – Fortezza e viceversa.

I viaggiatori possono trovare informazioni dettagliate nel punto assistenza dell’hu, oppure sul sito e sui canali social di Autolinee Toscane.