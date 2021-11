FIRENZE – Il mondo Lego sbarca al Tuscany Hall, torna Bricks in Florence Festival

Con venti mattoncini LEGO si può fare un’auto, con migliaia… Beh, con migliaia venite a scoprirlo sabato 6 e domenica 7 novembre al Tuscany Hall di Firenze dove approda il Bricks in Florence Festival.

Due giornate dedicate ai piccoli e grandi fan, per lasciarsi incantare da diorami tematici, dalle creazioni di decine di AFOL (Adult Fan of LEGO) provenienti dall’Italia e dall’estero, ma anche per partecipare ai workshop, concorsi e tante altre iniziative.

Da non perdere i laboratori e le esibizioni di robot realizzati con i Lego Mindstorms da Terza Cultura, spin-off dell’Università di Firenze nata per avvicinare i ragazzi al mondo della programmazione e della robotica, mentre sul campo scenderanno le squadre della First LEGO League, competizione internazionale di robotica per ragazzi delle scuole elementare/medie.

In mostra, tra gli altri, una riproduzione del Titanic di oltre 3 metri, un diorama dedicato a “Il Signore degli Anelli”, riproduzioni di monumenti toscani, due ambientazioni Classic Space e tanti diorama tematici. Una vera chicca per intenditori: per la prima volta in Italia la rivisitazione di set iconici anni 80-90 realizzata da un appassionato norvegese.

E ancora, due gallerie fotografiche di Lego Photography con protagoniste mini-figure e mattoncini, la grande area di gioco libero con centinaia di mattoncini per giocare in libertà, la Galleria Giovani Costruttori per dare in risalto la creatività di bambine e bambini; il concorso di Speed Building e l’iniziativa Fairy Bricks per donare scatole Lego ai bambini ricoverati in strutture ospedaliere toscane.

In cerca di set, rarità ed elementi sfusi? Al Bricks in Florence Festival gli introvabili sono di casa, oltre ad abbigliamento, libri specializzati e tanto altro.

Per alcune attività è necessario prenotarsi sul sito ufficiale www.toscanabricks.it. Info tel. 055.6504112 sul sito e sulla pagina FB www.facebook.com/ToscanaBricks.

Orari: sabato dalle 10 alle 20, domenica dalle 9 alle 19. Biglietti e prevendite: fino a 5 anni l’ingresso è gratuito, ridotto 6 euro fino a 12 anni e soci Coop, intero 8 euro. Prevendite nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804), alla biglietteria del Tuscany Hall e online su www.ticketone.it.

Bricks in Florence Festival è organizzato da ToscanaBricks – Il Lego Users Group della Toscana – in collaborazione con Tuscany Hall.