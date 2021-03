FIRENZE – Greve in Chianti, obiettivo Comune plastic-free Il sindaco: “riciclare la plastica è fondamentale ma non basta, dobbiamo e possiamo fare la differenza eliminando la plastica monouso dalla nostra quotidianità”

Greve in Chianti verso il Comune Plastic free. Un nuovo significativo passo è stato compiuto formalmente dalla giunta Sottani nel programma di politiche e interventi orientati al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Con l’intento di liberare il territorio dalla plastica il Comune ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Plastic Free, l’associazione di volontariato Onlus che si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare un numero sempre più ampio di persone, di varie fasce di età, sui rischi ambientali legati all’abbandono dei rifiuti ed in particolare della plastica monouso.

“La plastica impatta sull’ambiente, sugli animali e sull’uomo, è un rifiuto sempre più diffuso che non si limita ad inquinare ma può arrivare a mettere a rischio la vita stessa del pianeta – dichiara l’assessore all’Ambiente Simona Forzoni – per questo motivo, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema, è necessario ridurre il più possibile l’utilizzo di questo rifiuto, dannoso e nocivo, la scelta di rendere il Comune socio dell’associazione conferma la nostra volontà di avanzare verso l’obiettivo Plastic Free”.

Attraverso la collaborazione con l’associazione il Comune si impegna a valorizzare ogni forma di volontariato green, a svolgere attività sul territorio di sensibilizzazione attraverso appuntamenti e iniziative finalizzate alla raccolta della plastica. Il programma delle azioni prevede anche un calendario di lezioni di educazione ambientale nelle scuole anche da remoto, un piano di informazione online geolocalizzata sul territorio e un’attività di sensibilizzazione sulle tematiche green attraverso l’organizzazione di passeggiate ecologiche e incontri on line con il coinvolgimento delle associazioni locali e dei nostri volontari civici.

“L’ingresso di Greve in Chianti nella rete dei comuni vicini all’ambiente – evidenzia il sindaco Paolo Sottani – conferma una delle nostre priorità: la tutela del territorio e un’azione concreta, l’adesione all’associazione con la sottoscrizione di un apposito protocollo per convertire il nostro comune in un ente Plastic free, riciclare la plastica è fondamentale ma non basta, dobbiamo e possiamo fare la differenza eliminando la plastica monouso dalla nostra quotidianità”.